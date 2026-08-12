Países Bajos contacta con Xavi para sustituir a Koeman

Han pasado ya más de dos años desde que Xavi Hernández abandonó el banquillo del FC Barcelona. Tras una intensa etapa al frente del conjunto azulgrana y un último año lleno de vaivenes, el club decidió prescindir de sus servicios. Desde entonces, el egarense se tomó un tiempo para descansar y esperar a que llegase la oferta que se ajustara a sus intereses.

Y ahora podría haber llegado el momento de retomar su carrera. Según afirma el periódico neerlandés 'De Telegraaf', la KNVB (Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos) ha contactado con Xavi Hernández para conocer su disponibilidad para tomar las riendas de la 'Oranje'. Esta primera comunicación no implica que exista una negociación avanzada, pero sitúa al técnico catalán entre las opciones que maneja la federación neerlandesa para relevar a Ronald Koeman, quien dimitió tras caer eliminado ante Marruecos.

Este nuevo reto encajaría con las pretensiones del exentrenador del Barça, que no ha ocultado que su próximo paso que desea emprender en su carrera es convertirse en seleccionador. Así lo afirmó en una entrevista concedida a RNE durante el Mundial de este verano, donde explicó que el formato de una selección le permitiría una mayor conciliación con su vida familiar. "Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...", dijo el de Terrassa.

La filosofía de Xavi también podría encajar con la identidad futbolística que tradicionalmente ha defendido la selección neerlandesa, un estilo de juego que quizás no haya sido capaz de implementar en los últimos tiempos. El catalán ha mamado de la escuela de fútbol de los Países Bajos desde que entró a La Masia y tuvo como entrenadores a Louis van Gaal, con quien debutó con el primer equipo, y Frank Rijkaard, bajo cuyas órdenes conquistó la Champions League. Además, mantuvo una estrecha relación con Johan Cruyff y su entorno.

Ronald Koeman dejó el cargo de seleccionador tras caer derrotado ante Marruecos / EFE

Además, curiosamente, se daría la circunstancia de que el egarense volvería a reemplazar a Ronald Koeman, después de que lo hiciera ya en el FC Barcelona en noviembre de 2021. En aquella ocasión, Xavi logró revitalizar a un equipo desmotivado y acabó la Liga en una meritoria segunda posición. Ahora, si las conversaciones fructificaran, tendría el reto de devolver a la 'Oranje' al primer escalafón del fútbol mundial. Después de caer en los dieciseisavos de final del pasado Mundial, los neerlandeses se marcan como objetivo ofrecer un buen rendimiento tanto en la Nations League como en la próxima Eurocopa.

Roberto Martínez, otro candidato

De todos modos, la KNVB cuenta con otras alternativas y una de ellas es otro entrenador catalán. Según 'Goal', el director de la federación neerlandesa, Nigel de Jong, se habría reunido con Roberto Martínez en Málaga para explorar la posibilidad de que aceptara el cargo. El técnico de Balaguer encadenaría así su tercera etapa al frente de una selección nacional, después de dirigir a Bélgica y Portugal.

Roberto Martínez, uno de los candidatos de la federación neerlandesa / EFE

En los últimos días también han aparecido otros nombres como Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola y Michael Reiziger. La resolución del caso, sin embargo, debería producirse en las próximas semanas, ya que la KNVB quiere tener cerrado a su nuevo seleccionador antes del parón de septiembre. A finales de mes, la 'Oranje' disputará sus dos primeros compromisos de la UEFA Nations League, ante Alemania y Serbia.