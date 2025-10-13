El país más pequeño de Sudamérica, cerca del sueño de clasificarse para su primer Mundial

En cada previa mundialista, varias seleccionas modestas sueñan con escribir una página inédita en su historia y poder formar parte del torneo más prestigioso del mundo. Este es el caso reciente de Surinam, líder actual de su grupo en la clasificación de la CONCACAF, que, de mantenerse así, le valdría un billete directo para estar en Estados Unidos, México y Canadá el próximo junio, en el que sería el primer Mundial de su historia.

Pese a encontrarse en el continente suramericano, este país de poco más de 600.000 habitantes, conserva una profunda conexión histórica y cultural con el Caribe. Su idioma oficial es el neerlandés, herencia de su pasado como colonia de Países Bajos, y comparte vínculos con naciones caribeñas y sus vecinas, Guayana y Guayana Francesa, que también participan en la CONCACAF.

Los jugadores de Surinam durante una cena de equipo / svb.sr

Surinam fue uno de los miembros fundadores de la CONCACAF en 1961 y desde su autonomía ha estado vinculado a esta región en términos deportivos y políticos. De hecho, la CONMEBOL, enfocada en las grandes potencias suramericanas, nunca mostró interés en afiliar a Surinam y otros países de la región con poca tradición futbolística, un motivo más por el que decidieron competir en otra confederación.

El formato actual de la eliminatoria de la CONACAF divide a los equipos, tras dos rondas previas, en tres grupos de cuatro selecciones. Los ganadores del grupo se clasifican directos al Mundial, mientras que los dos mejores segundos pasan a un repechaje intercontinental.

Un once titular de la selección de Surinam / svb.sr

Surinam lidera el grupo A con diez puntos, puesto que ha logrado mantener gracias a los últimos dos partidos en los que ganó a El Salvador (1-2) y rescató un valioso empate ante Guatemala en el añadido (1-1). En la clasificación le siguen El Salvador con ocho puntos, y Puerto Rico con siete, en una batalla que promete definirse hasta el final.

El próximo miércoles el conjunto surinamés se medirá ante Panamá, líder del grupo D, en una prueba de fuego en el que los dos buscarán seguir agarrados en la primera posición.