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FÚTBOL INTERNACIONAL

Otro país en contra de Infantino: la federación irlandesa también le retira su apoyo

La Asociación de Fútbol de Irlanda alega "preocupaciones" sobre la gestión del organismo que preside Infantino para revocar su apoyo

Infantino, contra las cuerdas: crece la presión sobre el presidente de la FIFA

Infantino, contra las cuerdas: crece la presión sobre el presidente de la FIFA

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EFE

Dublín

La Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI, en inglés) anunció este jueves que ha retirado su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA.

La FAI explicó hoy en un comunicado que, con esta decisión ,rescinde la carta de apoyo que había concedido a Infantino a principios de este año para aspirar a un cuarto y último mandato al frente del máximo organismo del fútbol mundial, en una votación prevista para el próximo marzo.

La federación irlandesa indicó que ha escrito a la FIFA "para explicar los motivos" de este cambio de posición.

"La Asociación -expuso hoy en la nota- agradece el apoyo que la FIFA brinda al fútbol irlandés, pero los acontecimientos recientes han suscitado importantes preocupaciones en relación con la gobernanza, la transparencia y la falta de una consulta significativa".

La propia FAI reconoció que ha afrontado en los últimos años desafíos respecto a su gestión institucional interna, por lo que considera ahora que tiene "una obligación especial para promover y defender las mejores prácticas".

Además de la FAI, otras seis federaciones europeas también han retirado su apoyo a la candidatura de Infantino (Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia y Países Bajos).

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En paralelo, también la UEFA, la AFC y la CONCACAF han criticado duramente al presidente, por el frustrado intento de incorporar inversión privada a las competiciones de la FIFA, entre ellas la Copa del Mundo, mientras que Infantino ha sido respaldado por la Confederación Africana y la Conmebol.

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