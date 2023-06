El padre de Neymar, detenido en su mansión en Brasil

Según avanzó 'UOL Esporte', Neymar da Silva Santos, padre del futbolista del PSG, fue detenido en una operación policial Fue arrestado por un 'crimen medioambiental' por la construcción de un lago artificial que no estaba permitido

El padre de Neymar ha vuelto a ser protagonista de un escándalo fuera de lo deportivo. Las últimas noticias llegadas de Brasil se han hecho eco del momento de su detención en la mansión de la estrella del PSG en Mangaratiba, un municipio de la región de Rio de Janeiro.

Según esta información, fue detenido a raíz de un 'crimen medioambiental' en la mansión del futbolista en Brasil tras haber hecho trabajos 'no permitidos' en la construcción de un lago artificial que presuntamente "promueve la deforestación, rotura de rocas y desvío de un río". Otros medios señalan que fue detenido por no facilitar la inspección de los oficiales que se presentaron en su domicilio.

La construcción del lago tendría una serie de irregularidades que suponen infracciones medioambientales, como "el desvío de cursos de agua, captación de agua de río sin autorización, movimiento de tierras, excavación y movimiento de piedras y rocas sin autorización".

Brazilian footballer #Neymar's father quarrels with environmental officials while at his son's mansion in #Brazil pic.twitter.com/9MTEhHuTig