El padre de Luis Díaz revela detalles tras su secuestro

Luis Manuel Díaz, padre del extremo del Liverpool, dice sentirse seguro pese a pasar una terrible experiencia El colombiano no entiende el secuestro del ELN si no pedían rescate

El padre de Luis Díaz, jugador colombiano del Liverpool, que fue liberado recientemente, dijo que pasó casi 12 días sin dormir mientras estaba retenido sin su consetimiento.

El pasado jueves el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional de Colombia liberó a Luis Manuel Díaz, casi dos semanas después de ser capturado a punta de pistola junto con su esposa cerca de su ciudad natal de Barrancas, en el norte de Colombia.

En una rueda de prensa tras la liberación, Díaz padre dijo que aunque “el trato fue bueno, no me sentí muy cómodo. “Fue mucho montar a caballo, muy duro, muchas montañas, mucha lluvia, demasiados insectos”.

Pese a la terrible experiencia, el padre del jugador 'red' dijo no tener planes para mudarse de Colombia a Europa y dice estar seguro en su país. "Mis aspiraciones son continuar en mi pueblo porque tengo a toda mi familia en mi pueblo.El gobierno me ha brindado un apoyo impresionantemente fuerte y grande. Confío y tengo fe en que me brindará seguridad para estar en Barrancas", dijo.