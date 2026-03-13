Paco Jémez, sobre Adama Traoré: "Es un físico que no es de fútbol. Sería más de un jugador de NFL, parece un culturista en versión reducida"

Paco Jémez suele ser un entrenador que no deja a nadie indiferente, ni dentro ni fuera del terreno de juego. El ahora ayudante de Nuno Espírito Santo en el West Ham atendió a 'El Larguero' de la Cadena Ser para repasar diferentes temas de la actualidad futbolística como la eliminatoria entre Madrid y City, su próximo duelo precisamente contra los de Guardiola o su aventura en Inglaterra.

Para empezar, analizó el partido de ida entre madridistas y 'citizens': "Es uno de los mejores partidos que se pueden ver hoy en día. Era interesante ver cómo el Madrid le planteaba el partido que estuvo muy acertado tapando el ataque y las ayudas de los extremos y eso hizo que el City estuvo más atrancado en ataque".

"Me gustó mucho el Madrid. Atar al City es casi imposible porque tiene mucho talento. Puedes combatir una idea de juego, pero no una idea. El City y el Madrid tienen talento para aburrir. En teoría, el City era muy superior y se ha llevado un resultado soñado por todos los madridistas", agregó.

En ese sentido, a Paco Jémez le sorprendió la apuesta de Guardiola de alinear a cuatro delanteros: "He oído muchas veces a Guardiola decir que para que un equipo juegue bien tiene que tener muchos centrocampistas. El City tiene tanta diversidad... Es un equipo que desarrolla mucho en ataque y en defensa. No vimos al mejor Manchester City, pero sí un gran Madrid".

Preguntado por una posible remontada de los ingleses, el técnico canario señaló que "espero divertirme tanto como el martes". "Estamos hablando del City que es uno de los mejores del mundo. Nadie hubiera apostado por este resultado y eso que Vinicius falló un penalti. El City tiene que hacer un partido tan perfecto, pero se antoja complicado", apuntó.

De cara al encuentro que medirá a su West Ham con el City, Paco Jémez espera que los de Guardiola estén "despistados con la Champions". "Ojalá estén despistados con la Champions, pero conociendo a Guardiola es complicado. El resultado del martes le obliga a hacer un sobreesfuerzo. Después de que tropezaran contra el Forest, no se pueden permitir licencias en liga", declaró.

También se pronunció acerca de las diferencias entre LaLiga y la Premier: "Cuando se habla de qué liga es mejor. Las dos son las mejores del mundo. Una tiene unas cosas mejor, pero sí estoy convencido de que hay muy buenos equipos. El tener a Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid es inigualable. Ahora mismo hay una diferencia en los presupuestos entre los ingleses y los españoles. Los ingleses se pueden llevar a cualquier jugador".

Además, sobre el nombre propio de Adama Traoré y su obsesión por el gimnasio, indicó que “es un físico que no es de fútbol. Sería más de un jugador de NFL, parece un culturista en versión reducida". Y añadió sobre la obstinación con el físico en el fútbol español: "Hoy en día es determinante. Cuando he llegado a la Premier me he dado cuenta que aquí hay auténticos animales. El físico es importante, pero lo que es importante es la pelota. A mí dame jugadores que sepan jugar a fútbol. Cuando el físico toma importancia, tienes que ser bueno con la pelota. Pienso que los jugadores tienen que jugar a fútbol y todo lo demás es un plus".