Pablo Longoria, expresidente del Marsella, desvela la clave para fichar buenos jugadores: "Es lo que pasó con Haaland"

No es fácil planificar una temporada en la élite del fútbol. Pablo Longoria, expresidente del Olympique de Marseille, lo sabe muy bien. El directivo español, que recientemente dejó su cargo tras seis años en el club francés, sabe muy bien de lo que habla. Él lo vivió desde dentro. Su reflexión sobre cómo afrontar fichajes y desarrollar el talento joven en el fútbol moderno en una entrevista para ‘Business of Sport’ es, cuanto menos, interesante.

Para Longoria, hay una lógica estructural que muchos clubes pasan por alto: “Tengo mi teoría en el fútbol respecto a los fichajes. El fútbol es como un edificio que tiene diferentes pisos, y si estás en el séptimo piso no puedes fichar a un jugador que está en el segundo piso, porque la distancia es demasiado grande”, empezó explicando, sobre la importancia de tener en cuenta los saltos de nivel demasiado bruscos.

Pablo Longoria podría convertirse en nuevo director deportivo de River Plate. / OM

Este enfoque busca evitar saltos demasiado grandes en la carrera de un futbolista, un error que, según él, puede llevar al fracaso incluso a talentos con enorme potencial. De hecho, no son pocos los jugadores que apuntaban a comerse el mundo y acabaron quedándose en ligas menores o papeles secundarios.

Haaland, el ejemplo perfecto

Longoria citó el caso de Erling Haaland como paradigma de progresión ordenada: “Su nivel hoy es porque tomó muy buenos pasos en cada ocasión: Molde, Salzburgo, Dortmund, City… son los pasos correctos”. El noruego, antes de dar el salto a un equipo de primerísimo nivel mundial, decidió pasar por la Bundesliga de la mano del Dortmund, uno de los equipos que mejor gestiona el talento en el mundo. Además, la competición alemana es casi perfecta para los jóvenes talentos, por su ritmo, filosofía y ambiente.

Erling Haaland posa con el trofeo de la Carabao Cup / TOLGA AKMEN / EFE

En contraste, abordó el camino de Alexander Isak: “Se fue de Suecia al Dortmund sin paso intermedio y no funcionó. Tuvo que ir al Willem de Holanda, después a la Real Sociedad, Newcastle y finalmente al Liverpool. Para llegar arriba tienes que hacerlo paso a paso, no de golpe”.

La fórmula más inteligente

Entonces, el éxito en la planificación deportiva no solo se alcanza encontrando a futbolistas con potencial para convertirse en los mejores, sino en saber qué pasos dar para alcanzar aquello que prometen. Según la opinión de Longoria, la combinación perfecta es fichar bien, obviamente, pero sin olvidarse del talento que hay en categorías inferiores del propio club.

“Hay que saber aprovechar las oportunidades y también construir tu talento en casa”, afirmó, poniendo sobre la mesa la importancia del equilibrio entre cantera y cartera. No es casualidad que Luis Enrique quiera llevar al PSG por este camino.