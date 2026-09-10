Overmars deja su cargo en el Royal Antwerp por motivos de salud: "Siento muy claramente que ya no puedo soportar esta vida"

Marc Overmars, hasta ahora director deportivo del Royal Antwerp, se ha visto obligado a dejar sus funciones debido a unos problemas de salud que arrastra desde el año 2022, cuando sufrió un derrame cerebral leve que dejó dañado el 45 % de su corazón. De hecho, ha sido él mismo quien ha comunicado la cruda decisión a través de un comunicado publicado por su club en la red social 'X'.

Ahora, si bien el mismo exfutbolista ha confirmado que las negociaciones para ampliar su vinculación con el club belga estaban en marcha, ha debido priorizar su salud y ha comunicado su decisión este miércoles. Además, ya se ha confirmado que el exazulgrana se despedirá de sus aficionados en el próximo encuentro como local contra el Union Saint-Gilloise, antes de apartarse de manera definitiva del mundo del fútbol.

"Todos sabéis que mi salud no es óptima"

Apartado del Ajax después de haber admitido enviar mensajes inapropiados a varias compañeras, Marc Overmars fue nombrado director deportivo del Royal Antwerp solo un mes más tarde de su dimisión. En su etapa en Amberes los éxitos deportivos fueron constantes, pues conquistó la liga belga en el curso 22-23, además de la copa y la supercopa en la misma campaña. No obstante, en lo extradeportivo sufrió un derrame cerebral leve que afectó a su corazón, aunque regresó a sus funciones después de recuperarse.

Debido a sus problemas de salud, los cuáles lo convierten en una persona de riesgo, el neerlandés ha hecho pública su decisión de dar un paso al lado. "Por desgracia, el mensaje que os transmito hoy no es el que quería daros. Todo el cansancio acumulado durante los últimos meses y el enorme estrés alcanzaron desgraciadamente su punto máximo el pasado fin de semana. Todos sabéis que mi salud no es óptima. Pero hoy siento con total claridad que ya no estoy en condiciones de soportar esta vida profesional frenética y estresante", explica Overmars.

Incluso, el exjugador del Barça, Ajax y Arsenal, entre otros, va un paso más allá al admitir que "ahora mismo estoy completamente sin energía y, si no escucho a mi cuerpo, mis médicos consideran que existe un riesgo muy elevado de que se produzca un desenlace grave". Finalmente, el director deportivo finaliza su escrito con una conclusión tan clara como difícil de digerir: "Por tanto, tengo que tomar una decisión radical e interrumpir por completo mis actividades profesionales por el momento. No hay palabras para describir el dolor que esto me causa".