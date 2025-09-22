Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro

Es una realidad. Ousmane Dembélé es historia del fútbol. El chico que deslumbraba en el Rennes, maravilló en el Dortmund y fue una de las grandes apuestas del FC Barcelona, sobrevivió a la exigencia del fútbol de élite y alcanzó una cima que parecía reservada a otros: el Balón de Oro. El '10' del París Saint-Germain se antepuso al otro gran favorito, un Lamine Yamal premiado por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, y sucede a Rodri como ganador del galardón otorgado por France Football.

El suyo no fue un camino de rosas. Las lesiones lo golpearon una y otra vez, las críticas lo persiguieron durante gran parte de su carrera y muchos fueron los que dudaron de que pudiese cumplir con las expectativas que le rodearon desde su llegada al Barça. Pero no se rindió. Se reinventó. Se mudó a París y, tras un año de adaptación, firmó un curso espectacular echándose a sus espaldas a un PSG que, al fin, levantó su ansiada 'Orejona' al vencer al Inter de Milán por un contundente 5-0 en la gran final, celebrada en el Allianz Arena de Múnich.

La imagen de la noche, Lamine y Dembélé / Balón de Oro

Metamorfosis y confirmación

El ambidiestro perfecto - difícil de catalogar como diestro o zurdo dada su imprevisible capacidad para pasar y rematar con ambas piernas -, con una velocidad y conducción de balón únicas para romper defensas, alcanza una gloria reservada solo a los genios del balón. Sabía que estaba ante la oportunidad de su vida. Y no la desaprovechó. No en vano firmó una temporada de locura. De otro mundo. Sus cifras fueron todo un escándalo: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos.

Ousmane Dembélé en la celebración de la Champions League / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Este Balón de Oro no es solo el reconocimiento a un año sublime, sino la confirmación de una metamorfosis. Y Luis Enrique tiene parte de culpa. Se inventó un cambio de posición para relucir aún más su enorme potencial y acertó de pleno. Ubicándolo como falso '9', Dembélé sería imparable. Y hoy, sin duda, el fútbol tiene nuevo rey.

"Lo que estoy viviendo es excepcional. Ha sido un año increíble con el Paris Saint-Germain. Estoy un poco estresado, no es fácil", arrancó tras recibir el premio. "Es excepcional que Ronaldinho me dé este título. Agradezco al PSG que me buscó en 2023, a su presidente, a todo el equipo y a todo el club. Es una familia increíble. El presidente Nasser es como un padre para mí. El cuerpo técnico ha sido excepcional. Luis Enrique también ha sido como un padre para mí durante toda mi carrera, aunque aún no ha terminado. Gracias a mis compañeros. El equipo ganó este trofeo individual", aseguró un pletórico (y nervioso) Dembélé.

"También quiero agradecer a todos los clubes en los que he jugado: Borussia Dortmund, Rennes, FC Barcelona, donde soñé con jugar y donde jugué con grandes jugadores como Iniesta y Lionel Messi. El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero es excepcional. Trabajé para que el equipo ganara la Champions League. Recibir un trofeo como el Balón de Oro es excepcional, así que estoy feliz esta noche".

"Antes de continuar: "Gracias a todos mis compañeros de la selección. Crecimos juntos. Gracias al seleccionador que ha confiado en mí durante nueve años, tanto en los buenos como en los mejores. Especialmente al seleccionador, para quien este es su último año; esperamos ganar el Mundial. Gracias también a mi ciudad, Évreux, donde crecí y donde di mis primeros patadas. Estoy muy feliz de haber crecido en esta ciudad. Gracias. Y, por último, gracias a mi familia. A mi madre (rompe a llorar), estuvieron ahí para mí y me apoyaron en los momentos difíciles. Gracias a mi agente, que siempre creyó en mí. Siempre me motivó. Gracias a mi mejor amigo (sigue llorando), hemos pasado por todo juntos".