Osimhen, la llave para desbloquear la 'operación Kane'

Victor Osimhen (Lagos, 1998) es delantero de equipo grande. Es uno de los culpables, sino el que más, de que el Galatasaray se cargase a la Juventus en los dieciseisavos de final de la Champions League. Se llevó el MVP en el partido de vuelta tras ser decisivo en una prórroga que forzaron los juventinos, capaces de igualar una eliminatoria que finalmente cayó del lado de los turcos.

Se sudó tinta. Muchísima. Pero valió la pena. El nigeriano no sólo marcó, sino que se empleó a fondo, también en las labores defensivas, de principio a fin. Estuvo en todas partes. Se echó el equipo a la espalda y lo guió a los octavos de final de la máxima competición continental, donde se medirá al Liverpool.

Con ese gol alcanzó las siete dianas en Champions, 17 si tenemos en cuenta todas las competiciones. Superó, con 16 tantos anotados, a Didier Drogba (15) como máximo artillero africano tras 25 partidos disputados en la máxima competición continental. "Entre los delanteros que han pasado por el Galatasaray, el jugador que más me ha emocionado después de Metin Oktay es Victor Osimhen. Es extraordinario", aseguró el presidente de la entidad turca, Dursun Özbek.

De hecho, el Bayern de Múnich habría intensificado su interés por sus servicios estos últimos días para adelantarse a una posible marcha de Harry Kane, vinculado al Barça como sustituto ideal de Robert Lewandowski.

El capitán de los 'Three Lions' tiene contrato en vigor con los bávaros hasta 2027, pero se teme que acabe marchándose antes de lo previsto y, según informa 'FootMercato', Vincent Kompany vería con buenos ojos abordar la incorporación del ariete nigeriano, a quien lleva siguiendo desde sus inicios en el Charleroi. De esta forma, el Bayern ve a Osimhen como el sucesor ideal del inglés a largo plazo.

El Galatasaray, que el verano pasado convirtió su cesión inicial en un traspaso definitivo por 75 millones de euros, tiene al delantero atado con un contrato a largo plazo hasta junio de 2029. Así que no lo pondrá nada fácil. El conjunto turco está encantado con su inversión y no ha expresado ningún deseo de desprenderse de su talismán.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich / EFE

Sin embargo, el atractivo de la Bundesliga y la talla del Bayern podrían cambiar la dinámica de las negociaciones. El poder económico del gigante bávaro es patente, pues el pasado verano invirtió 70 millones en la incorporación de Luis Díaz.

Kane, mucho más que un '9'

Sepan que Harry Kane no es un '9' al uso. Es, a sus 32 años, un delantero voraz y con olfato goleador (45 goles en 37 partidos en lo que va de curso). Está siempre donde se le necesita. Eso nadie lo duda. Pero también participa en la creación y elaboración de la jugada y no escatima en esfuerzos defensivos, haciendo gala de su compromiso y solidaridad sin balón. Quienquiera que se lo lleve, gana.