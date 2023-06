Óscar Whalley, nuevo fichaje del Chivas de Guadalajara

El exportero del CD Lugo, Óscar Whalley, pone rumbo a la LigaMX para firmar en uno de los clubes más laureados del fútbol azteca, el Chivas de Guadalajara Whalley se ha convertido en el portero con mayor número de paradas de toda la competición con un total de 131

El exportero del CD Lugo, Óscar Whalley, nacido en Zaragoza, con padre británico y madre mexicana pone rumbo a la LigaMX para firmar en uno de los clubes más laureados del fútbol azteca, el Chivas de Guadalajara.

Tras varios años de notable evolución y esta última temporada mostrando un gran rendimiento individual, Whalley se ha convertido en el jugador más destacado del conjunto gallego por lo que ha sido reclamo de muchos clubes, para finalmente acabar recalando en un histórico del fútbol sudamericano.

Un rendimiento que ha llamado la atención del Chivas de Guadalajara

Durante la temporada 2022/23 en LaLiga Smartbank, pese a no poder evitar el descenso de los suyos, Whalley se ha convertido en el portero con mayor número de paradas de toda la competición con un total de 131 y el portero titular con más paradas cada 90 minutos con un total de 3.14.

Otra cualidad a destacar es su gran manejo del balón con los pies, completando con éxito el 98.2% de los pases que realiza y el 73.1% de pases largos, datos muy por encima de la media si los comparamos con los de los porteros de las 5 grandes ligas de Europa.

Por último, pero no menos importante, estamos hablando de un auténtico especialista en atajar balones desde los 11 metros. Y es que tomando datos desde 2018, se puede observar que Whalley, cuenta con una tasa de éxito del 32% de paradas, porcentaje altísimo para cualquier portero.

Existen varias métricas que sitúan a Óscar Whalley en el top 10 de mejores estadísticas de las 5 grandes ligas europeas, en concreto en el aspecto del pase a campo contrario, en campo propio y el balance de goles parados por gol recibido.

DECISIÓN DE IR A MÉXICO

El que fuera portero del Lugo durante las dos últimas temporadas siempre ha sentido una gran vinculación con el país de origen de su madre, tal y como el mismo ha expresado en varias ocasiones: “Me siento muy vinculado con México, ya que es parte de mi vida, son mis raíces y toda la familia de mi mamá se encuentra allí. Tenemos una relación muy fluida y además de que he pasado mucha parte de mi infancia con ellos, he viajado y he mantenido el contacto siempre que mi profesión me lo ha permitido.”

Esta vinculación y el estar en posesión de la triple nacionalidad (mexicana, británica y española) han sido factores determinantes a la hora de firmar por Chivas, ya que se trata de un club con una filosofía muy particular. Estamos hablando del segundo equipo más laureado de la LigaMX con total de 12 campeonatos, a tan solo un título del Club América.

Pero el carácter único que tiene este equipo no acaba aquí, Chivas tiene una filosofía a la hora de confeccionar su equipo y es que tienen la política de jugar solo con jugadores mexicanos. Otro de los motivos para que sea un equipo perfecto para Óscar Whalley, un club ganador y con ambición de seguir creciendo.