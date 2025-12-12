Óscar Melendo hace historia en China

Óscar Melendo ya tiene su pequeña gran página en la historia del fútbol español. El mediapunta formado en el Espanyol se ha proclamado campeón de la Superliga china con el Shanghai Port y se convierte en el segundo jugador español que gana el campeonato, después de que el canario Yaki Yen lo lograra en 2022 con el Wuhan Three Towns.

Un título decidido en la última jornada

El Shanghai Port se proclamó, el pasado 21 de noviembre, campeón de la Superliga china tras imponerse por la mínima al Dalian Yingbo (0-1) en un duelo decisivo. Un gol del brasileño Gabrielzinho en el minuto cuatro bastó para cerrar el campeonato con 66 puntos, dos más que el Shanghai Shenhua, y para asegurar el segundo título consecutivo del club bajo la dirección del técnico australiano Kevin Muscat. El triunfo garantiza también la presencia del Port en la próxima edición de la Liga de Campeones de Asia Élite.

En esa plantilla campeona han coincidido dos viejos conocidos de la afición blanquiazul: Wu Lei y Óscar Melendo, compañeros en el Espanyol europeo de 2019 y reencontrados este verano en Shanghái. Mientras el delantero chino ha vivido un curso marcado por las lesiones, el centrocampista barcelonés ha ido ganando peso hasta firmar un papel relevante en la recta final.

Media temporada para convencer en Shanghái

Melendo llegó libre al conjunto chino en julio, tras cerrar una etapa discreta en el Cádiz y buscar una nueva oportunidad fuera de España. Su desembarco en China suponía su primera aventura en el extranjero y, según detallan diversos medios, el catalán ha respondido con una media temporada sobresaliente, asentándose rápidamente como titular y disputando alrededor del 85% de los minutos en la segunda mitad del campeonato.

Entre todas las competiciones, el canterano perico ha disputado 19 encuentros con el conjunto shanghainés y ha anotado un gol y una asistencia, convirtiéndose en una pieza importante para Muscat en la zona de tres cuartos. Desde esa mediapunta móvil, el experico ha aportado pausa, último pase y capacidad para asociarse con un frente ofensivo en el que brillan Gabrielzinho y Wu Lei cuando las lesiones le respetan.

Para el futbolista de 28 años, que venía de perder protagonismo en Granada y Cádiz, el título chino supone un giro de guion, ya que ha pasado de luchar permanecer en LaLiga Hypermotion a levantar un campeonato en el extranjero en apenas unos meses.

Del Espanyol a China pasando por Granada y Cádiz

Nacido en Barcelona en 1997, Óscar Melendo se formó desde los seis años en la cantera del Espanyol y fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo en 2016. En enero de 2018 se ganó un lugar en la memoria perica con un gol histórico al Barça en Copa del Rey, y durante cinco temporadas acumuló 161 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, en los que anotó cinco goles y repartió doce asistencias.

Óscar Melendo y Marc Navarro, dos canteranos construyeron el gol de la victoria del Espanyol en el derbi / Efe

Tras no renovar con los pericos en 2022, el centrocampista emprendió una nueva etapa en el Granada, donde participó en el ascenso como campeón de Segunda División, y, dos años después, se marchó al Cádiz, con el que peleó por permanecer en la categoría de plata del fútbol español. El centrocampista ha explicado para Radio MARCA que abandonó este verano "La Tacita de Plata" por petición expresa del club: "Me dijeron que necesitan jugadores en mi posición que metiesen goles y mi característica es más de crear juego. Soy de otro perfil, aunque intento mejorarlo". Libre, cambió el Mediterráneo por el gigante asiático.

Segundo español campeón en China tras Yaki Yen

Más allá del título, el logro de Melendo tiene un componente histórico. El catalán se ha convertido en el segundo futbolista español en conquistar la Superliga china. El primero fue Yaki Yen, central nacido en Fuerteventura y posteriormente internacional con Taiwán, que levantó el trofeo en 2022 con el Wuhan Three Towns.

El éxito del jugador catalán llega después de más de una década de presencia española en el campeonato, con nombres como Jonathan Viera, Mario Suárez, Fran Mérida, Jonatan Soriano o Rubén Castro, ninguno de los cuales logró proclamarse campeón pese a dejar huella en sus respectivos clubes.

La huella española se extiende también a los banquillos. Antes del título de 2025 con Muscat, la liga había coronado a dos entrenadores españoles de forma consecutiva, Pedro Morilla con el propio Wuhan Three Towns en 2022 y Javier Pereira con el Shanghai Port en 2023, lo que confirma una tendencia clara en la élite china.

Un escaparate para la 'generación Melendo'

El éxito del mediapunta en Shanghái refuerza la idea de China como destino para futbolistas españoles en plena madurez, que buscan minutos y protagonismo lejos de los focos europeos. El canterano perico se suma así a una lista cada vez más nutrida de jugadores y entrenadores nacionales que han encontrado en Asia un espacio para competir por títulos y alargar su carrera al máximo nivel.

A falta de saber si su rendimiento en la Superliga china le abrirá de nuevo la puerta de Europa en el futuro, el presente es incontestable: Melendo ya es campeón de liga con el Shanghai Port y forma parte, desde ahora, de esa pareja de españoles que pueden decir que han ganado un campeonato en China. Un hito discreto pero significativo en la historia reciente del fútbol español lejos de casa.