Òscar García, nuevo entrenador del Ajax

Òscar García Junyent, hasta ahora entrenador del Jong Ajax, el filial del Ajax de Àmsterdam, asumirá desde este domingo las riendas del primer equipo. Tal y como anunció el club en un comunicado oficial, el catalán reemplazará a Fred Grim en el banquillo del Johan Cruyff Arena y el neerlandés regresará a su puesto en la cantera del Ajax.

"Fred y yo hemos hablado hoy sobre lo que es mejor para el club. Juntos coincidimos en que algo tiene que cambiar. Él intervino en un momento difícil y ha hecho todo lo posible. Le estamos agradecidos por ello. Oscar terminará la temporada. Los próximos meses son muy importantes para el club. Aún nos quedan ocho partidos por jugar y debemos aprovecharlos al máximo juntos", dijo Jordi Cruyff, director deportivo del conjunto 'ajaceid'.

Además de Òscar, Carlos García (segundo entrenador), Juan Pablo Colinas (entrenador de porteros) y Enrique Sanz (preparador físico), que llegaron con el míster en el Jong Ajax hace unas semanas, también pasarán a formar parte del primer equipo.

Actualmente cuarto clasificado de la Eredivisie, el ex de clubes como FC Barcelona, Chivas, Brighton, Red Bull Sanzburg, Reims, Celta, Olympiacos, Watford o Saint Étienne asumirá la dirección del equipo a 24 puntos del líder, el PSV, pero a cinco del segundo clasificado, el Feyenoord, que marca las posiciones de Champions League. El equipo suma solo una victoria en sus últimos siete partidos y la derrota de este fin de semana ante el Goringen ha acabado por sentenciar a Grim.

"Si Jordi o la familia Cruyff me llaman, tengo que aceptar la oferta. Para mí, es increíble", decía el entrenador en su debut con el filial.

Noticias relacionadas

Tras la salida de Òscar, el filial neerlandés será entrenado por Paul Nuijten junto a Urby Emanuelson.