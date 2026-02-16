Òscar García debuta con el Ajax: "Si Jordi o la familia Cruyff me llaman, tengo que aceptar la oferta"

Òscar García Junyent es de esos entrenadores experimentados que han elegido sumar una nueva experiencia en su currículum. Habiendo entrenado a Chivas, Brighton, Red Bull Sanzburg, Reims, Celta, Olympiacos, Watford o Saint Étienne, el exjugador del FC Barcelona aceptó hace pocos días una oferta de Jordi Cruyff para entrenar al filial del Ajax de Ámsterdam, el Jong Ajax.

Este lunes, Òscar debutó con el conjunto 'ajaceid' en el partido de la Keuken Kampioen Divisie contra el SC Cambuur, que terminó con derrota por 1 gol a 2 en el Complejo Deportivo De Toekomst. Antes del encuentro, el técnico explicó su decisión que ha sorprendido en Psíses Bajos.

"¿Y por qué no? Si Jordi o la familia Cruyff me llaman, tengo que aceptar la oferta. Para mí, es increíble. Empecé como entrenador de fútbol base en el Barça y en todos los equipos que he estado he intentado desarrollar a los juagdores, como Hugo Ekitiké o Dayot Upamecano. Aquí también tenemos jugadores jóvenes", dijo el técnico a 'ESPN'.

A sus 52 años, el catalán aseguró que conoce la importancia del club, pero que la "presencia" de Jordi como director deportivo "fue importante. Si fuera otro club igual no hubiera aceptado este rol, pero el Ajax y el FC Barcelona siempre han tenido una buena relación por el estilo de juego".

Finalmente, García negó que su ambición fuera subir al primer equipo: "Mi ambición es mejorar a los jugadores. Cuando Jordi habló conmigo nunca me mencionó el primer equipo, así que estoy contento aquí. Lo que quiero es que después de un año y medio estando aquí pueda ver a cuatro o cinco jugadores del filial jugar en el primer equipo y siendo titulares.

Jordi Cruyff y Òscar García ya coincidieron en el Maccabi Tel Aviv cuando Jordi era director deportivo. Ahora, el técnico volvió a coger la llamada de hijo de Johan, aunque en un rol diferente.

“Òscar y yo nos conocemos bien. Y lo que es más importante, conozco su visión futbolística y entiendo su mentalidad. El Ajax Sub-23 se beneficiará enormemente de ello. Òscar es un entrenador experimentado que ha trabajado en numerosos países y competiciones, está familiarizado con diferentes culturas futbolísticas y ha ganado múltiples trofeos. Con el nombramiento de Òscar y sus asistentes, estamos poniendo el listón muy alto para el desarrollo de talento”, dijo por su parte Jordi Cruyff el día de la firma de Òscar García equipo sub23 del conjunto neerlandés.