Óscar García consolida su buen inicio en Polonia: cuatro partidos invicto con el Pogoń

Óscar García empieza a dejar su huella en Polonia. Lo que hace apenas unos días podía interpretarse como un prometedor inicio de temporada empieza ahora a adquirir una dimensión diferente: el Pogoń Szczecin ya acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota y se mantiene en la zona alta de la clasificación, además con un partido menos que algunos de sus rivales.

El técnico español, que asumió el banquillo del conjunto de Szczecin este verano, ha conseguido sumar ocho puntos de los doce posibles en sus cinco primeras jornadas de Ekstraklasa, con dos victorias, un empate y una única derrota. Un balance especialmente meritorio teniendo en cuenta la dificultad del calendario y la forma en la que llegó ese único tropiezo.

Porque el Pogoń no ha perdido desde la primera jornada. Y aquella derrota fue ante el Legia Warszawa, actual líder de la competición e invicto, llegó prácticamente sobre la bocina. El conjunto de Óscar compitió de tú a tú ante uno de los grandes favoritos al título y terminó encajando el 0-1 en el minuto 96, cuando el partido parecía encaminado al empate y el Pogoń incluso había tenido argumentos para conseguir un resultado diferente. Desde entonces, el equipo no ha vuelto a perder.

Dos victorias y dos empates para empezar a cambiar la dinámica

La reacción fue inmediata. En la segunda jornada llegó un importante triunfo por 0-2 en el campo del Cracovia, un estadio en el que el Pogoń llevaba sin ganar desde septiembre de 2023. Después llegó otra victoria, esta vez en casa, por 3-1 ante el Motor Lublin. El Pogoń volvió a demostrar capacidad ofensiva y volvió a sumar tres puntos que confirmaban las buenas sensaciones del equipo de Óscar. La tercera jornada dejó un empate 2-2 ante el Wisła Kraków. Un resultado que, pese a mantener al equipo invicto, dejó al entrenador español con la sensación de que su equipo había merecido más. El Pogoń llegó a ponerse dos veces por delante y generó suficientes ocasiones para haber terminado con una victoria. Y este fin de semana llegó una nueva prueba de carácter.

Òscar García Junyent, en el Ajax / AFC Ajax

El Pogoń visitaba al Zagłębie, un equipo que había ganado todos sus partidos disputados como local. El encuentro comenzó con dificultades para el conjunto de Szczecin, porque el partido cambió completamente en el minuto 23. La expulsión directa de Filip Čuić dejó al Pogoń con diez jugadores cuando todavía quedaban entorno a 70 minutos por delante. Y ahí apareció una de las principales señas de identidad que está mostrando el equipo de Óscar García: su capacidad para competir en circunstancias adversas.

El equipo mantuvo el orden, defendió con solidaridad y siguió buscando sus oportunidades al contragolpe. De hecho, la ocasión más clara del partido fue para el propio Pogoń. Mukairu tuvo un remate a bocajarro que se marchó por muy poco y que podría haber cambiado completamente el encuentro. Con diez jugadores durante más de una hora, el conjunto de Óscar terminó resistiendo y sumando un punto en un campo donde el rival había ganado todos sus partidos anteriores.

Cuatro partidos sin perder. Ocho puntos de doce. Y una sensación cada vez más evidente: el Pogoń está empezando a convertirse en un equipo difícil de batir. Una identidad que va más allá de los resultados. Los números son importantes, pero quizá lo más interesante del inicio de Óscar García está en cómo se están consiguiendo. El Pogoń ha demostrado registros diferentes y ha sabido dominar partidos y generar ocasiones. Ha sido capaz de hacer daño en transiciones. Ha mostrado capacidad para presionar y también para defender cuando las circunstancias lo han obligado.

Desde su llegada, Óscar García ha insistido en una idea: el equipo todavía está en construcción. Y probablemente esa sea la mejor manera de interpretar este inicio. Óscar García todavía está construyendo su Pogoń. Pero el equipo ya empieza a tener algo que todos los entrenadores buscan cuando llegan a un nuevo proyecto: una identidad reconocible y la sensación de que, pase lo que pase durante un partido, nunca resulta sencillo derrotarlo.