Óscar Garcia lo borda en su debut con el Ajax

Óscar García ya forma parte de la historia del Ajax. El técnico español debutó anoche al frente del primer equipo con una contundente victoria por 4-0 ante el Sparta Rotterdam, que llegaba al duelo en la séptima posición de la clasificación. Más allá de los tres puntos, el estreno del nuevo entrenador deja una marca simbólica y deportiva que refuerza su impacto inmediato en el banquillo neerlandés.

El extécnico en las categorías inferiores del Barça se convierte en el primer entrenador español que dirige al primer equipo del Ajax, un club tradicionalmente ligado a técnicos locales o de la órbita centroeuropea. Su estreno no pudo ser más prometedor. El triunfo por goleada no solo supone el mejor resultado del conjunto de Ámsterdam en la presente temporada, sino que también rompe una dinámica negativa que había generado inquietud en el entorno del club.

Punto de inflexión

El equipo llegaba al encuentro tras una racha irregular: en sus últimos siete partidos solo había logrado una victoria. La contundencia mostrada ante el Sparta Rotterdam sirvió para recuperar confianza, mejorar sensaciones y enviar un mensaje claro sobre el cambio de rumbo que pretende impulsar el nuevo técnico.

El 4-0 iguala, además, el mejor debut de un entrenador en la historia reciente del Ajax. Hay que remontarse al 4 de diciembre de 2001 para encontrar un estreno similar, cuando Ronald Koeman también comenzó su etapa con una victoria por el mismo marcador ante el Fortuna Sittard. Aquella noche destacó un joven Zlatan Ibrahimovic, autor de dos goles.

El resultado también adquiere relevancia si se observa en perspectiva temporal. El Ajax no lograba una goleada de esta magnitud desde el 16 de febrero de 2025, cuando venció 4-0 al Heracles Almelo. Por todo ello, el estreno de Óscar García no solo inaugura una nueva etapa, sino que devuelve al equipo la sensación de autoridad competitiva que había perdido en las últimas semanas.