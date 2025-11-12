Oscar, ex del Chelsea, hospitalizado en São Paulo por alteraciones cardíacas

Preocupación en Brasil por el estado de salud de Oscar dos Santos, exjugador del Chelsea y Shanghai Port, actual centrocampista del São Paulo, quien fue hospitalizado este martes tras sufrir alteraciones cardíacas durante unos exámenes médicos de rutina en el centro de entrenamiento del club paulista.

El futbolista, de 34 años y mundialista con la Canarinha en 2014, se desmayó mientras realizaba una prueba de esfuerzo en una bicicleta estática. Fue atendido de inmediato por el equipo médico y trasladado al Hospital Israelita Albert Einstein, donde se encuentra estable y en observación.

Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/7YbK5mnJBF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 11, 2025

El São Paulo confirmó que el jugador sufrió “una intercorrencia con alteraciones cardiológicas” durante la sesión, parte de su preparación para la pretemporada de 2026. De hecho, estaba en la fase final de una lesión muscular, pero desde agosto venía monitoreando irregularidades cardíacas detectadas tras una fractura en tres vertébras que lo dejó en el dique seco durante tres meses.

El entorno del futbolista ha reconocido que el mediapunta evalúa la posibilidad de rescindir su contrato -vigente hasta diciembre de 2027- y poner fin a su carrera si los estudios confirman riesgos para su salud.

Pionero en la Superliga China

El ex del Chelsea y del Shanghai Port volvió al São Paulo el año pasado tras doce temporadas en el extranjero, aunque las lesiones en la cadera, el muslo y la pantorrilla han lastrado su continuidad en su Brasil: apenas 21 partidos y dos goles desde su regreso para uno de los primeros cracks que pusieron rumbo a China, cuando la competición asiática tenía el poderío económico para atraer a los mejores jugadores del planeta.

Óscar, durante su etapa en China / EFE

Después de jugar para el Sao Paulo e Internacional de Porto Alegre, el Chelsea trajo toda su creatividad a Europa el verano de 2012 a cambio de 32 millones de euros. Sin embargo, en 2017 decidió poner rumbo a China pese a ser uno de los mejores equipos de toda la Premier League y se convirtió en un traspaso récord en aquel entonces: 60 millones de euros.

Internacional en 48 ocasiones con Brasil (12 goles), Oscar fue una de las grandes promesas del fútbol brasileño en la década pasada y campeón del Mundial sub-20 en 2011.