El osado vacile de De Paul a Lewandowski: "Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo, ¿y tú?"

Robert Lewandowski vive un momento dulce a nivel personal desde que fichara por Chicago Fire una vez que su etapa como azulgrana llegara a su fin, después de casi dos décadas perforando las redes de la mayor parte de los clubes que ha enfrentado en Europa.

Por el momento, el legendario '9' suma siete goles y dos asistencias en 13 partidos con su nuevo equipo, habiendo logrado el último tanto hasta el momento en su cuenta particular esta madrugada del miércoles al jueves contra el Inter Miami de Lionel Messi. Sin embargo, independientemente del gran tanto de volea de Lewandowski y del marcador final de empate a uno, una de las imágenes del enfrentamiento fue el pique que mantuvo el polaco con Rodrigo De Paul.

"Encontronazo con De Paul: ¿Quién eres?"

Tras un rifirrafe entre Lewandowski y De Paul, que bien parecía quedarse en el típico pique de un partido, el choque se viralizó rápidamente en redes sociales, puesto que el internacional por la albiceleste, tras encararse con él, le lanzó una curiosa pregunta para faltarle al respeto. "¿Quién eres tú, bobo? Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo. ¿Y tú?", desafiaba el internacional por la albiceleste, poniendo el foco del éxito en una trayectoria futbolística exclusivamente en lo logrado con las selecciones nacionales.

De hecho, justamente ha llamado la atención el hecho de que el ex del Atlético de Madrid se ponga por encima de Lewandowski utilizando como único argumento lo logrado con sus países, puesto que mientras uno juega con una potencia futbolística como Argentina, que ha contado en los últimos años con estrellas del nivel de Leo Messi, Di María o Enzo Fernández, entre otros, Robert debe tratar de competir con una más modesta Polonia.

Lewandowski no falla: volea maravillosa y tercer partido seguido marcando en la MLS / Apple TV

Es más, pese a haber formado parte de una de las mejores camadas de la historia de la Selección de Argentina, parece difícil defender que el palmarés del futbolista sudamericano es más completo que el del europeo. Mientras que el mediocampista ha ganado las mencionadas dos Copas América y el Mundial, además de la Finalissima, la Copa de la Conferencia Este de la MLS y la MLS Cup; el delantero centro ha sumado 10 Bundesligas, cuatro DFB-Pokals, seis Supercopas de Alemania, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, una Liga de Polonia, una Copa de Polonia, una Supercopa de Polonia, tres ligas españolas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

De esta manera, mientras que Rodrigo De Paul se ha proclamado campeón de seis competiciones, Robert Lewandowski ha sumado hasta 36, siendo uno de los jugadores más laureados de la historia del deporte rey, además de haber obtenido grandes distinciones a nivel individual, entre las que destacan dos Botas de Oro y dos premios The Best de la FIFA.