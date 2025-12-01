Orgryte, el upper Goteborg vuelve a la élite

Muy cerca de la estación central de Goteborg, justo al lado del agradable paseo (si el termómetro no baja demasiado ni precipita nada del cielo) por el Kungsparken uno puede darse de frente con un monolito en medio de la calle que conmemora el primer partido de fútbol que se jugó en Suecia, el 22 de mayo de 1892.

La grabación en la piedra cuenta que Örgryte Idrottssällskap (OIS) ganó 1-0 a Lyckans Soldater en un campo quizás verde por la época del año en que se jugó, y en lo que debió ser para los vecinos un espectáculo a la vez exótico y rupestre. Tanto como para las yayas de hoy puede ser ver 'teenagers' en un parque 'perreando' reguetón para subir videos a tik-tok.

Lyckans Soldater fue un club deportivo que pasó a mejor vida más o menos rápida pero Örgryte perduró, ganó la primera liga sueca y dominó el fútbol del país consiguiendo diez de las primeras quince. A principios de siglo XX ganaron tantos campeonatos que todavía hoy son el tercer club con más ligas suecas: 14. Luego aparecieron los clubes de Estocolmo y sobre todo IFK Göteborg y Malmoe para dominar con puño de hierro en el país. Örgryte ha ganado 1 título, en 1985, en 96 años y ha deambulado incluso en categorías inferiores desde antes de la II Guerra Mundial.

El fin de semana pasado sostuvo el 3-0 de la ida contra un Norrkoping decrépito en el play-off de ascenso a la máxima categoría y, después de innumerables parones por culpa de altercados de la afición local (césped artificial incluido), el árbitro pitó el final con 0-0 en el marcador, OIS volvía a ser equipo de Allsvenskan y serán cuatro de Goteborg la próxima temporada.

IFK es el equipo más popular de la ciudad (el mítico de la remontada de Pichi Alonso), Hacken es el equipo tranquilo de barrio con poca afición y GAIS representa a la clase trabajadora, Orgryte siempre se ha asociado al upper Goteborg, a la gente bien, a los pijos de la ciudad. Todos menos Hacken comparten estadio, el Gamla Ullevi y 2026 será la sexta vez que hayan coincidido 4 equipos de Goteborg.

La otra curiosidad que nos regala este ascenso es que (si no hay cambios) los hermanos Holmberg jugarán un derbi como entrenadores desde los banquillos, Andreas, que acaba de ascender con OIS, y Fredrik que ha hecho un temporadón con GAIS quedando terceros y clasificándose para jugar en competición europea.

Pontus Farnerud, exjugador de entre otros Sporting Portugal y Mónaco, y ahora director deportivo y arquitecto de este histórico ascenso de OIS, tiene entre ceja y ceja no sólo mantener el equipo en Allsvenskan, sino volver a abrir las vitrinas del club y hacer espacio para nuevos trofeos. Ese será el reto.