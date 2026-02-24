Orden de arresto para 72 personas en Turquía por apuestas ilegales por 66 millones

La Fiscalía turca ha dictado este martes órdenes de arresto contra 72 personas acusadas de participar en apuestas deportivas ilegales que les habrían generado ingresos de 66 millones de euros, según informan este martes los medios locales.

Una investigación en la ciudad mediterránea de Antalya ha destapado una red clandestina en tres oficinas, según la agencia de noticias oficialista Anadolu, y detectó movimientos por valor de 66 millones de euros en las cuentas bancarias de esas 72 personas.

La Policía ha ejecutado hoy registros en direcciones vinculadas a los sospechosos en ocho provincias y ya se han producido varias detenciones.

Las autoridades turcas llevan meses embarcadas en una amplia iniciativa judicial de lucha contra las apuestas en el fútbol, que ha llevado al arresto, revocación de la licencia, la sanción o la dimisión de árbitros, jugadores y delegados de partido, la gran mayoría de categorías inferiores.

A finales de 2025, un total de 149 árbitros habían sido suspendidos de sus funciones por periodos de entre ocho y 12 meses.

En el marco de la investigación, la Federación Turca de Fútbol (TFF) remitió a 1.024 jugadores ante el Consejo de Disciplina del Fútbol Profesional (PFDK) bajo medidas cautelares; de estos, 102 futbolistas recibieron sanciones que van desde los 45 días hasta los 12 meses.

Si bien la investigación se dirigía en primer lugar contra profesionales del fútbol que participaron en apuestas legales, incompatibles con su oficio según las normas de la Federación, las investigaciones de las últimas semanas de dirigen contra redes de apuestas ilegales.

Noticias relacionadas

La Fiscalía de Estambul ordenó la semana pasada la intervención judicial del Diyarbekirspor, un club de fútbol de cuarta categoría, por sospechas de que ha sido usado para blanquear dinero procedente de apuestas ilegales coordinadas por su antiguo presidente.