Orden de alejamiento a David Luiz por presuntas amenazas a una mujer

El defensa brasileño David Luiz, conocido por su paso por clubes europeos como Chelsea, Paris Saint-Germain o Arsenal, además de su trayectoria en el Flamengo, enfrenta una orden de protección judicial tras ser denunciado por presuntas amenazas contra Francisca Karollainy Barbosa.

La decisión, emitida por un tribunal en el estado de Ceará, establece la prohibición de cualquier tipo de contacto entre el actual jugador del Pafos chipriota y la denunciante. La medida se adoptó tras la presentación de mensajes que la mujer habría recibido a través de Instagram,

"Puedo hacerte desaparecer. Tengo a alguien que sabe dónde estás ahora mismo. A mí nunca me pasará nada, así que bórralo", eran los mensajes que supuestamente había enviado el futbolista a la mujer. "Sabes que tengo dinero y poder, así que no hagas la ingenua. Sería triste si tu hijo tuviera que enfrentar las consecuencias".

De acuerdo con la denuncia, Luiz habría intentado comprar el silencio de la mujer con 100.000 reales brasileños (cerca de 18.000 euros) para ocultar una presunta relación extramatrimonial. Según la defensa de Francisca Karollainy Barbosa, lo más alarmante fue la referencia al caso de Eliza Samudio, una modelo asesinada en 2010, crimen que involucró al exfutbolista Bruno Fernandes de Souza, entonces portero del Flamengo, condenado a 20 años de prisión. La comparación se interpretó como una amenaza velada, dado que el caso de Samudio sigue siendo uno de los episodios más oscuros del fútbol brasileño.

Hasta ahora, ni el jugador ni su entorno han concedido entrevistas, pero sus representantes emitieron un comunicado negando categóricamente las acusaciones: "Hubo contacto, pero nunca amenazas. Todos los hechos serán esclarecidos en la justicia".

La medida judicial en Brasil

En el sistema legal brasileño, una medida protectora de urgencia puede dictarse de forma inmediata ante indicios de violencia psicológica, física o amenazas. No implica una condena, sino una medida preventiva, y puede incluir la prohibición de aproximarse o comunicarse con la presunta víctima. Estas medidas son comunes en casos de violencia doméstica bajo la Ley Maria da Penha, pero también se aplican a amenazas en otros contextos.

Si la investigación confirma la existencia de amenazas graves, el caso podría derivar en un proceso penal por coacción, amenazas e incluso tentativa de extorsión, delitos contemplados en el Código Penal brasileño.

El caso de David Luiz, que se ve envuelto en en uno de los escándalos más delicados de su carrera, permanece bajo secreto judicial, lo que limita la difusión de pruebas y declaraciones oficiales. La orden de alejamiento seguirá vigente hasta que el tribunal determine los siguientes pasos del proceso.

Tras rescindir su contrato con el club brasileño Fortaleza en agosto de 2025 (donde sólo disputó 17 encuentros debido a las lesiones) David Luiz firmó un contrato de dos años con el Pafos FC, vigente hasta 2027. El club calificó su llegada como “un momento histórico para el fútbol chipriota”, aunque aún no ha debutado oficialmente ya que no fue registrado a tiempo para las rondas clasificatorias de la Champions League por estar en proceso de recuperación física. El defensa cuenta en su palmarés con títulos de la talla de la Champions League (2012), Europa League (2013, 2019), Premier League, ligas en Francia y Portugal, y la Copa Libertadores (2022) con Flamengo.