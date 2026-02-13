El oportuno tuit de Neymar durante el Atlético-Barça: "Jugar en este campo es casi imposible"

La que se está armando con el delicado estado del césped de varios de los estadios más emblemáticos de Primera División no es pequeña. Si bien el pasado fin de semana se tuvo que suspender el Rayo Vallecano-Real Oviedo porque "el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", el Riyadh Air Metropolitano, escenario de la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, estaba en el punto de mira por el mal estado del césped.

El Rayo-Atlético, precisamente, tendrá que jugarse en Butarque, puesto que Vallecas no recibió el visto bueno de LaLiga: "Una vez terminados los trabajos de auditoría e inspección del terreno de juego del estadio de Vallecas por los técnicos de LaLiga y por reconocidos técnicos independientes, LaLiga desea informar que el partido Rayo Vallecano-Club Atlético de Madrid correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga EA Sports se disputará en el Estadio Ontime Butarque, en el horario previsto el domingo 15 a las 16:15", comunicó.

El Atleti pasó por encima de un Barça desbordado y desconocido en la capital. La falta de tensión competitiva, sobre todo en un primer tiempo fatal, condenó a los pupilos de Hansi Flick, que prácticamente dicen adiós a la final de Copa.

Error de Joan

Los colchoneros se toparon rápidamente con el 1-0. Eric Garcia jugó hacia atrás para encontrar a un Joan Garcia que no llegó a controlar un balón que pasó por debajo de su bota derecha y, desafortunadamente para él, se coló en la meta culé. Por si acaso, Lookman envió su disparo al fondo de la red.

Joan García, tras encajar el gol de Ademola Lookman / Mariscal / EFE

La repetición mostró cómo el pase de Eric no llegó de forma limpia a los dominios del meta de Sallent, sino que fue dando reiterados botes, producto del mal estado del césped del Metropolitano. Por si fuera poco, vimos incontables veces a los futbolistas de ambos conjuntos resbalarse y/o escurrirse con y sin balón durante el choque.

Ney, pendiente de 'su' Santos

Casualmente, Neymar Jr. usó su perfil de 'X' para criticar el mal estado del césped del Arena da Baixada, hogar del Athletico Paranaense, durante la disputa del Atlético de Madrid-Barça. "Jugar al fútbol en este campo es casi imposible", escribió.

Un usuario de dicha red social respondió a su mensaje con un vídeo que mostraba a futbolistas tanto del Athletico Paranaense como de Santos escurrirse por culpa del mal estado del terreno de juego. Y es que el partido, correspondiente a la tercera jornada del Brasileirao, arrancó a las 19:00 (hora local), 23:00 hora peninsular, y acabó 2-1.

Ney, ya recuperado de la pequeña intervención de rodilla a la que fue sometido para poner fin a las molestias que sufrió en el tramo final de la pasada campaña, no estuvo presente en Curitiba por una cuestión meramente preventiva: el estadio es de césped sintético, una superficie que castiga más las rodillas y que el brasileño decidió evitar.

No quiere apresurarse. Prioriza su cuidado físico a largo plazo, evitando riesgos innecesarios que pongan en jaque su presencia en el Mundial con Brasil.