"Oportunista ávido de protagonismo": Villas-Boas carga contra el abogado de Rodrigo Mora

André Villas-Boas, presidente del Oporto, ha aprovechado la edición de agosto de la revista 'Dragões' para pronunciarse sobre el reciente traspaso de Rodrigo Mora a la Roma. El dirigente portugués se mostró especialmente crítico con Luís Miguel Henrique, abogado del futbolista, por sus declaraciones durante el proceso de negociación y cuestionó públicamente su actuación.

Villas-Boas considera que las palabras del representante legal de Mora provocaron incluso que el entorno del jugador tuviera que intervenir para desmarcarse de ellas. "Las desafortunadas opiniones expresadas por el abogado de Mora obligaron a una disculpa", señaló el presidente del FC Porto, que calificó a Luís Miguel Henrique de "oportunista que busca ser el centro de atención".

André Vilas Boas, presidente del Oporto / EFE

En su escrito, Villas-Boas fue muy contundente al describir el papel que, a su juicio, desempeñó el abogado durante la operación. "En medio de las negociaciones para el traspaso de Rodrigo Mora a la AS Roma, apareció en escena un oportunista ávido de protagonismo: un comentarista, una figura completamente ajena e irrelevante para todo el proceso, pero con sed de protagonismo", afirmó.

"Obligaron a disculparse"

El presidente del Porto sostuvo además que la intervención de Luís Miguel Henrique no tuvo ningún peso en el acuerdo entre los clubes y cuestionó que se hicieran públicos detalles de la operación. "Sus servicios legales no tuvieron ninguna influencia en el resultado de las negociaciones entre los clubes, pero sus desafortunadas opiniones obligaron a los padres del jugador a distanciarse de sus palabras y al agente del jugador a disculparse ante la institución", explicó.

Villas-Boas también apeló a la confidencialidad que, en su opinión, debe regir la actuación de los abogados. "La inmoralidad de su postura y la revelación de los detalles del acuerdo chocan con el deber de confidencialidad y discreción profesional que rigen a los abogados. Su falta de respeto hacia el FC Porto y, especialmente, hacia el entrenador del FC Porto, jamás será olvidada", escribió.

Pese a la marcha del joven futbolista, el presidente también dejó abierta la puerta a un posible regreso en el futuro: "El escenario ideal siempre será aquel donde la captación de talentos, la formación, el éxito deportivo y el éxito financiero confluyan en el momento oportuno: un club estable y poderoso, indudablemente capaz de retener a sus mejores talentos durante más tiempo y de elegir, sin restricciones, cuándo y bajo qué condiciones dejarlos marchar. Ese es el FC Porto por el que trabajamos", afirmó.

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El dirigente recordó los casos de Vitinha, Rúben Neves, Diogo Dalot, Fábio Vieira y Fábio Silva antes de despedirse de Mora con un mensaje que apunta a un posible reencuentro: "Rodrigo Mora se une a Vitinha, Rúben Neves, Diogo Dalot, Fábio Vieira y Fábio Silva, talentos de la cantera que se marcharon pronto en busca de otras aventuras y que siguen llevando consigo parte de nuestra identidad. Lejos de casa, pero cerca del corazón. Querido Rodrigo, el Dragón que te llevó a Roma es el mismo que algún día te traerá de vuelta", concluyó.