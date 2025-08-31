Otra oportunidad de título para Messi

Estados Unidos se prepara para otro gan día del 'soccer'. Y otro que protagoniza Leo Messi. El astro argentino liderará a su equipo, el Inter Miami, hacia su tercer título de la historia, el posible segundo de la Leagues Cup, esta madrugada del lunes (02:00h CET) en España frente a los Seattle Sounders. El duelo se disputará en el Lumen Field de Seattle.

Messi ya conquistó la Leagues Cup en 2023, pocos meses después de su llegada a la MLS, y la pasada temporada levantó el Supporters' Shield, premio al mejor equipo de la fase regular.

“Ambos equipos llegaron a la final por mérito propio. Tuvieron un recorrido impecable. Son protagonistas habituales, en el Este y en el Oeste, con planteles muy bien trabajados. Para Inter Miami será su primer partido como visitante, y además en césped sintético”, comentó a EFE Víctor Guevara, vicepresidente de competencia de la Leagues Cup.

El astro argentino fue clave para llevar al Inter Miami a esta nueva final, con un doblete que permitió remontar al Orlando City en semifinales. En el derbi de Florida, Orlando ganaba 1-0 hasta el minuto 77, pero dos penales de Messi, el último en tiempo añadido, sellaron la clasificación para el equipo de Javier Mascherano.

“Será una final emocionante, con un Messi en gran forma. Será un espectáculo para todos los aficionados”, agregó Guevara.

El capitán rosarino regresó con fuerza tras varias semanas complicadas, en las que se perdió el cruce de cuartos de la Leagues Cup ante Tigres y el duelo de la MLS frente a DC United por una lesión muscular sufrida el 2 de agosto contra Necaxa.

En lo que va de temporada, Messi suma 19 goles en la MLS, cinco en la Liga de Campeones de la CONCACAF, uno en el Mundial de Clubes y dos más en la actual Leagues Cup.

Del otro lado estará Seattle Sounders, que eliminó a Los Ángeles Galaxy en semifinales con una victoria 2-0, en la que brilló el argentino Pedro De La Vega con un gol. De La Vega ya acumula tres tantos en el torneo.

Los Sounders llegan en gran momento ya que ganaron cuatro de sus cinco partidos en la Leagues Cup, con 13 goles a favor y solo dos en contra. En cuartos, dejaron fuera al Puebla mexicano, confirmando el discreto papel de la Liga MX en esta edición.

Por otro lado, antes de este partido, LA Galaxy y Orlando City definirán el tercer lugar del torneo que enfrenta a los equipos de la MLS con los mexicanos.