FÚTBOL INTERNACIONAL
Oportunidad de oro para Nico González
El centrocampista gallego aterrizó en el mercado de invierno de 2025 en el Manchester City por cerca de 60 millones de euros tras irrumpir en el Barça y brillar en su etapa en el Porto
A veces, una sola declaración puede cambiar tu vida en un instante, y eso es justo lo que estamos viendo estos días. Rodrigo Hernández, concentrado con la selección española para los amistosos contra Serbia y Egipto, ha realizado unas declaraciones que no han sentado nada bien entre los aficionados del Manchester City.
Rodri ha abierto la puerta a un posible fichaje por el Real Madrid. "Haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid, hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", dijo en una entrevista concedida a 'Radioestadio Noche' de 'Onda Cero'.
Lo cierto es que el centrocampista español tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027 y su renovación todavía no es un asunto sobre el que se haya sentado a hablar con nadie. "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar", explicó, abriendo la puerta a todos los escenarios y generando debate entre muchos seguidores del City en las redes sociales.
Esta situación de dudas e incertidumbre también abre la puerta a nuevas posibilidades. Con el futuro de Rodri completamente incierto y un rendimiento todavía irregular que dista de su mejor versión, la que le permitió conquistar el Balón de Oro por encima de Vinicius, se abre ahora un escenario de oro para Nico González.
Nico González aterrizó en el mercado de invierno de 2025 en el Manchester City por cerca de 60 millones de euros. Llegaba tras irrumpir en el Barça y brillar en su etapa en el FC Porto, pero su adaptación fue paulatina, hasta convertirse en un jugador importante, aprovechando además la larga lesión de Rodri, que le mantuvo alejado del terreno de juego durante varios meses.
Sin embargo, con el regreso de Rodri y su progresiva recuperación, Nico González ha vuelto a quedar relegado al banquillo. De hecho, no ha disputado ni un solo minuto en seis de los últimos ocho partidos del Manchester City en las diferentes competiciones, lo que evidencia que no está encontrando la continuidad esperada.
Si nos centramos en los números totales, el centrocampista gallego ha disputado 2.272 minutos en 35 partidos, con un balance de apenas un gol. Se esperaba un poco más de Nico en el contexto del Manchester City bajo la dirección de Pep Guardiola, pero, por el momento, no ha dado el salto definitivo para convertirse en una estrella consolidada.
Ahora, con el futuro de Rodri más incierto que nunca, muchas miradas se posan sobre él. Se espera que Nico recupere ese nivel que enamoró a los aficionados del FC Barcelona cuando apenas empezaba a dar sus primeros pasos en el primer equipo. 'Made in La Masia', el centrocampista tiene la oportunidad de retomar la proyección que prometía y volver a brillar, esta vez lejos de casa.
- “No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions
- ¡Inaudito! El Comité de Competición perdona a Valverde y solo le cae un partido de sanción
- Real Madrid - Barça femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Women's Champions League, en vivo
- Salah se pone libre en el mercado: los tres posibles destinos del egipcio
- Noelia, de 25 años, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: 'Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir
- Susana Guash, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Si llega a ir en septiembre hubiese sido recochineo"
- Willy Hernangómez, pitado en el Palau por la afición del Barça: 'El público es soberano
- Las impactantes imágenes del Spotify Camp Nou: ¡la tercera gradería casi está de pie!