Oportunidad de mercado: el Benfica rebaja el precio de Schjelderup

Concentrado con Noruega para la disputa del Mundial 2026, el futuro de Andreas Schjelderup es objeto de debate en Portugal. El rendimiento del extremo izquierdo ha sido notable esta temporada, especialmente a partir de la llegada de José Mourinho al estadio Da Luz. Sus buenas actuaciones en la Primeira Liga y la Champions League convencieron al entrenador de Setúbal y frenaron un traspaso al Brujas en la ventana invernal de transferencias.

El nórdico estuvo en la rampa de salida, más por sus problemas con la justicia que por su rendimiento en el campo, pero Mou frenó su marcha. Acomodado en la banda izquierda, 'The Special One' se encontró un futbolista sacrificado en defensa, capaz de echar una mano en la cobertura del extremo rival y con desequilibrio y puntería en la faceta ofensiva. Desde el mentado mes de enero, Schjelderup fabricó ocho goles -dos de ellos al Real Madrid- y repartió cuatro asistencias en todas las competiciones.

Andreas Schjelderup, internacional con Noruega / Instagram: @andreasschjelderup

El Benfica intentará sacar tajada del buen momento del nórdico, aunque aguantará hasta después del Mundial para ejecutar cualquier operación. Según informa el diario 'A Bola', el club de las águilas ha rebajado sustancialmente sus demandas por el atacante escandinavo. La cláusula de rescisión es de 100 millones de euros, pero Schjelderup, según el mencionado rotativo portugués, podría salir por una cifra que rondara los 40 'kilos'.

La puerta del Barça, ¿cerrada?

El extremo izquierdo, aunque puede desenvolverse bien como interior, había sonado con fuerza en las últimas semanas como posible incorporación del Barcelona para verano. Sin embargo, la llegada de Anthony Gordon procedente del Newcastle cierra prácticamente cualquier posibilidad a que acabe vistiendo de azulgrana. Hansi Flick tiene dos jugadores de garantía -Gordon y Raphinha- que actúan por el mismo flanco del ataque.

Schjelderup tiene contrato con el Benfica hasta 2028, pero un jugador de su calidad y progresión, apenas tiene 22 años, es un caramelo para los grandes del continente. De momento, el noruego está concentrado con la selección de Ståle Solbakken a la espera de la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá, donde el combinado nórdico está llamado a ser una de las grandes revelaciones del torneo. Schjelderup será importante, junto a nombres como Erling Haaland, Alexander Sørloth o Martin Ødegaard.