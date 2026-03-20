La operación de Vicario que podría dar una segunda oportunidad a Kinsky

Guglielmo Vicario, el portero titular del Tottenham Hotspur, pasará por quirófano la semana que viene por una hernia que lo dejará hasta un mes fuera de los terrenos de juego. Tal como ha informado el Tottenham en su web oficial, se prevé "que pueda volver a la actividad en el transcurso del próximo mes".

Según medios ingleses, el guardameta italiano no se perderá el encuentro de este domingo 22 de marzo, en donde los 'Spurs' se juegan la permanencia ante el Nottingham Forest. La operación se realizará tras el partido debido a la importancia de la participación del portero en el encuentro.

Temporada para el olvido de los 'Spurs'

El Tottenham, consagrado como un histórico de la Premier League, está firmando una temporada para el olvido. Después de caer en todas las competiciones esta temporada, el club inglés lucha por la permanencia en la Premier, que es el único 'cartucho' de la escopeta.

Con 30 ptos. y establecidos en la posición 16 de la tabla, los 'Spurs' enfrentan un partido clave ante el Forest (29 ptos.), que se encuentra uno abajo de la tabla del conjunto de Igor Tudor. La derrota ante los 'rojos' puede poner al Tottenham en puestos de descenso, ya que el West Ham, tercer descendido en la clasificación, está empatado a puntos con el Forest.

Guglielmo Vicario, en un partido del Tottenham / VINCE MIGNOTT

¿Redención de Kinsky?

La intervención quirúrgica puede suponer una nueva oportunidad para Antonín Kinsky, el portero suplente del Tottenham, que solo lleva disputados 3 partidos esta temporada. El guardameta checo podría redimirse tras su polémica actuación en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. En este encuentro, Kinsky fue sustituido en el minuto 17 por dos resbalones que supusieron dos goles en la eliminatoria, errores que pusieron el 3-0 en el marcador antes del minuto 16.

Si todo sale según lo previsto, Vicario no se perderá ningún encuentro en su ausencia. El Tottenham no tendrá otro partido hasta dentro de tres semanas después de enfrentarse al Forest, debido al parón internacional y las eliminaciones en las diferentes copas. Sin embargo, la ocasión de revancha para Kinsky es una posibilidad real.

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Dado que Vicario estará en la etapa final de su recuperación, Tudor podría alinear al portero checo ante el Aston Villa (4.). La aparición en el once de Kinsky sería oportuna para demostrar el nivel que puede dar el portero, que podría haber sido sentenciado tras su actuación en la 'Orejona'. La cuestión, sabiendo que el checo llevaba sin jugar desde noviembre y no había debutado aún en la máxima competición continental, es si un partido puede dictaminar el futuro de un 'arquero'.