La operación Trincao, estancada

La renovación de Francisco Trincao con el Sporting CP se está demorando más de lo previsto. Las conversaciones entre el club lisboeta y el extremo siguen su curso, el mismo de los últimos meses, sin que se vean avances significativos al respecto. La firma está a punto, tal y como informa 'A Bola' desde Portugal, pero todavía existen una serie de obstáculos que impiden la fotografía más esperada por la hinchada de los leones. La del presidente Frederico Varandas atando a su estrella hasta 2030.

A vueltas con el sueldo

Según el mismo rotativo luso, la negociación está encallada por las pretensiones económicas que demanda Trincao al club. El Sporting está dispuesto a hacer un esfuerzo financiero para blindar al futbolista, aunque el 'fair play' financiero les impide cometer locuras. La directiva tiene que cuadrar números para encajar el nuevo sueldo en el límite salarial de la plantilla.

Trincao, futbolista del Sporting CP / EFE

Capitán y '10'

El club, como decíamos, quiere otorgar a Trincao, de 25 años, un estatus de jugador franquicia. La entidad lisboeta ha ofrecido al jugador el dorsal número '10', actualmente en posesión del mozambiqueño Geny Catamo, y el brazalete de capitán que luce Morten Hjulmand. El danés tiene ofertas jugosas y el Sporting le traspasará por un elevado precio, tal y como hizo con Viktor Gyökeres el pasado verano con el Arsenal.

Asimismo, la cláusula de rescisión de Francisco Trincao también se verá modificada, pasando de los 80 millones actuales a más de 100 'kilos'.

Referencia ofensiva

Francisco Trincao es todo un ídolo en el bando blanquiverde de Lisboa. Desde su regreso al José Alavalade, el extremo portugués ha reencontrado su fútbol, aquel que perdió por la falta de oportunidades y la escasa confianza en Barcelona. Tampoco la experiencia en el Wolverhampton de la Premier League fue productiva. Trincao ha necesitado el cariño de su gente y de un entorno propicio para volver a brillar, para convertirse en el futbolista desequilibrante y decisivo que es hoy en día.

Y ese afecto se ha transformado en rendimiento. Trincao es determinante y crucial para Rui Borges, un técnico que le ha dado galones y responsabilidad ofensiva tras la salida de Gyökeres. Sus números le han colocado entre los mejores extremos de Europa, con siete goles y cinco asistencias en todas las competiciones.