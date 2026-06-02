'Operación retorno' de Cucurella y Grimaldo

La temporada de Marc Cucurella y Álex Grimaldo ha vuelto a poner el foco sobre dos de los laterales españoles más reconocidos del panorama europeo. En el caso del futbolista del Chelsea, el curso ha estado marcado por la irregularidad colectiva del conjunto londinense y por un rol que, aunque importante en determinados tramos, no ha evitado que su nombre vuelva a aparecer en el mercado. Cucurella, consolidado como internacional con España, ha alternado titularidades con momentos de menor continuidad en un Chelsea en reconstrucción, donde el rendimiento general del equipo ha estado lejos de los objetivos marcados.

En el caso de Grimaldo, su impacto en el Bayer Leverkusen ha sido nuevamente determinante. El lateral valenciano se ha consolidado como una pieza clave en el sistema del conjunto alemán, con una notable influencia ofensiva y un peso creciente en los partidos grandes. Su rendimiento le ha permitido mantenerse como una de las referencias en su puesto en Europa y como un habitual en los planes de la selección española, en un contexto de máxima competitividad en el carril izquierdo.

Alejandro Grimaldo y Lucas Vazquez celebran un gol con el Bayer Leverkusen / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

En este escenario, ambos futbolistas han dejado abierta la puerta a un posible regreso a LaLiga. En el caso de Cucurella, el lateral del Chelsea ya ha reconocido públicamente en distintas entrevistas que volver a España es una opción que siempre tiene presente. “España es siempre España, es donde crecí y siempre piensas en volver”, llegó a señalar en una conversación reciente, en la que también matizó que su presente sigue estando en la Premier League, aunque sin cerrar puertas a futuro.

Grimaldo, por su parte, ha sido todavía más explícito en las últimas semanas sobre su deseo de regresar a la Liga española en algún momento de su carrera. El lateral del Bayer Leverkusen ha manifestado que le ilusiona la posibilidad de volver a competir en España y vestir la camiseta de un club importante de LaLiga, sin concretar destinos pero dejando clara su intención de regresar en el futuro. “Quiero jugar en un club importante de España”, afirmó recientemente en una entrevista, una frase que ha reactivado el interés en su situación contractual y deportiva.

Marc Cucurella, defensa del Chelsea / TOLGA AKMEN / EFE

En cuanto al mercado, el nombre de ambos ha empezado a generar movimiento entre los grandes clubes españoles. En el caso de Cucurella, distintas informaciones apuntan a un seguimiento de equipos como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que valoran su experiencia en la élite y su condición de internacional con España. Su perfil, formado en la cantera azulgrana y con experiencia en LaLiga, encaja en los planes de varios equipos que buscan reforzar el lateral izquierdo con un jugador ya contrastado en el fútbol europeo .

Grimaldo también cuenta con un seguimiento importante en el mercado nacional. Su rendimiento en Alemania no ha pasado desapercibido y su nombre ha sido vinculado de forma recurrente a clubes de primer nivel en España, que ven en él una oportunidad de mercado para reforzar una posición clave con un jugador en plena madurez futbolística y con conocimiento previo de LaLiga.

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Con ambos futbolistas abiertos a un regreso en el medio plazo y con el interés creciente de varios clubes, la llamada operación retorno empieza a tomar forma en el horizonte del fútbol español.