El once ideal de la Copa África 2025

La Copa África 2025 no podía tener un final más esperpéntico. Senegal levantó su segunda Copa África ante Marruecos en una final marcada por el ambiente hostil que se vivió en Rabat. Lógicamente, la mayoría de los presentes querían ver a su selección volver a saborear la gloria continental tras 50 años de espera, algo que nunca sucedió.

Las decisiones del árbitro, especialmente el ‘penaltito’ pitado a Brahim en el último minuto del tiempo reglamentario, provocaron que Pape Thiaw, seleccionador senegalés, ordenase a sus jugadores que se marchasen del terreno de juego. Sin embargo, Sadio Mané ejerció de líder, pidió a sus jugadores regresar al césped y el jugador del Real Madrid falló la pena máxima con un ‘Panenka’ que ya es historia del fútbol, y Pape Gueye golpeó en los primeros minutos de la prórroga.

Noticias relacionadas

De este modo, el once ideal de la competición, seleccionado por SPORT, incluye a varios jugadores de la campeona: una Senegal que demostró una tenacidad bestial ante la adversidad.

Yassine Bono (Marruecos) El guardameta marroquí parece diseñado para torneos de este tipo. Bono fue fundamental para que Marruecos se plantase en la final ante Senegal. En semifinales contra Nigeria, volvió a sacar partido de su juego mental para detener dos penas máximas en la tanda y asegurarse el billete a la final. Es cierto que no pudo frenar el latigazo de Pape Gueye que dio el título a los Leones de Teranga, pero, como demostró en el Mundial 2022, es un 'porterazo' con nervios de acero. Cerró el torneo con solo dos goles encajados (uno en la prórroga) y dejó su portería a cero en cuatro ocasiones (cinco si se cuenta únicamente el tiempo reglamentario de la final).

Krépin Diatta (Senegal) El futbolista del Mónaco se perdió la final contra Marruecos por lesión, pero, pese a ello, merece estar en el once ideal de la Copa África. Incansable, con gran recorrido, capaz de ganar duelos, arriesgar en el pase y desbordar con facilidad. Polivalente, ya que también puede jugar de extremo (de hecho, puede ocupar toda la banda), bajo las órdenes de Pape Thiaw ha demostrado ser un lateral muy a tener en cuenta. Su impacto va mucho más allá del torneo continental: en las cinco grandes ligas, ningún lateral tiene un porcentaje de duelos ganados superior al suyo (63,5%).

Ramy Rabia (Egipto) Seguramente desconocido para el gran público, Ramy Rabia, central del Al-Ain, ha callado muchas bocas en esta Copa África. A sus 32 años, el futbolista que abandonó uno de los gigantes del fútbol egipcio, el Al-Ahly, ha demostrado que en El Cairo se equivocaron al dejarle marchar el pasado verano. Rabia ha sido uno de los pilares del Egipto de Salah, un líder silencioso y fiable, y uno de los grandes responsables de que todo un país volviera a soñar con alcanzar la final. Un torneo sobresaliente, marcado por su jerarquía y solidez defensiva, que terminó de redondear con un gol decisivo en los cuartos de final ante Costa de Marfil.

Moussa Niakhaté (Senegal) Sin Kalidou Koulibaly por sanción, la responsabilidad defensiva en la final recayó sobre los hombros del central del Lyon, que jugó todos los minutos posibles durante el torneo. Senegal solo encajó dos goles en su dura aventura por Marruecos, y mucha culpa de ello la tiene el futbolista de 29 años. Y lo más importante: se quitó la espina de la edición de 2023, cuando falló el penalti que dio a Costa de Marfil el billete a cuartos de final. Zurdo, experimentado, contundente y con un gran juego aéreo, puede ser una gran oportunidad para equipos de primer nivel.

El Hadji Malick Diouf (Senegal) Cerramos la defensa con otro futbolista de Senegal: El Hadji Malick Diouf, un lateral izquierdo de presente y muchísimo futuro. El West Ham se adelantó a todos al ficharlo el pasado verano, procedente del Slavia Praga, por unos 20 millones de euros, pero en la Copa África, con solo 21 años, ha demostrado que la inversión 'hammer' puede ser muy fructífera a corto plazo. El jugador senegalés destaca por ser un auténtico portento físico, muy sólido en defensa y con capacidad para hacer daño en ataque, especialmente con su potente conducción, que le permite romper líneas de presión con una simple zancada. El mejor lateral del torneo.

Pape Gueye (Senegal) El doble pivote de este once ideal tiene el mismo apellido: Gueye. En Marruecos tendrán pesadillas con ambos, pero especialmente con Pape, centrocampista del Villarreal. Autor del gol que dio a Senegal su segunda Copa África, tras la conquistada en 2021 frente a Egipto, ha sabido maximizar todas sus virtudes sin renunciar a un trabajo intenso, vital para limitar el juego de Marruecos. Potente, gran recuperador de balones y rompedor de líneas nato con sus pases verticales, también demostró su excelente pegada. Cerró el torneo con tres goles.

Idrissa Gueye (Senegal) Su pareja en la medular¡, jugador del Everton, no se queda atrás. Quienes lo hayan visto jugar en este torneo no se creerán en absoluto que tenga 36 años. Un perro de presa en estado puro. Fue el encargado de auxiliar constantemente a la defensa en los ataques de Marruecos y el principal motivo por el que los jugadores de mejor pie del equipo de Regragui, como Brahim, pasaran desapercibidos durante todo el encuentro. Futbolista temperamental, políticamente incorrecto, pero que nunca se ahorra ni un solo esfuerzo. Jugó todos los minutos posibles del torneo.

Brahim Díaz (Marruecos) Nadie en su sano juicio pone en duda que, si Marruecos hubiese ganado la Copa África, Brahim Díaz habría sido destacado como el gran héroe del torneo. El futbolista del Real Madrid fue el máximo goleador de la competición, con cinco dianas, y se convirtió en el único jugador de la historia en marcar en cinco partidos consecutivos de la Copa África. Sin embargo, decidió manchar su estelar rendimiento con un 'Panenka' que le acompañará el resto de su carrera. Pese a ello, la banda derecha de este once es, merecidamente, suya.

Ademola Lookman (Nigeria) Brillar en la parcela ofensiva con un 'killer' del nivel de Osimhen es complicado, pero Lookman lo ha logrado y por eso tiene un hueco en este once ideal en la mediapunta. El futbolista nigeriano de la Atalanta mantiene una gran sintonía con el delantero del Galatasaray y, aunque tuvieron sus más y sus menos, supo potenciarlo sin restar aportación goleadora. Cerró su particular torneo con tres goles y cuatro asistencias. Sin duda, un futbolista top mundial.

Sadio Mané (Senegal) Por la izquierda no podía ser otro que Sadio Mané. A sus 33 años, disputaba en Marruecos su última Copa África. Y no falló a su país, ni al fútbol africano. Tampoco a sí mismo. Con menos brillo que en 2021, porque el tiempo no perdona a nadie, volvió a liderar a los Leones de Teranga hacia un nuevo éxito continental. Marcó dos goles y repartió tres asistencias, pero su gran logro fue evitar una imagen aún más bochornosa en la final, convenciendo a sus compañeros de que debían volver al césped para terminar el partido. Brahim falló el penalti y Senegal acabó besando la gloria en Rabat. Ningún jugador de Senegal ha marcado más goles que él en la historia de la Copa África.