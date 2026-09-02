El Olympique de Marsella y su sorpresivo mercado: cero fichajes pese a jugar Europa League

En el mercado de fichajes, los grandes clubes de todo el mundo refuerzan su plantilla con nuevas incorporaciones, de cara a intentar mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos en la nueva temporada, así como para reemplazar a algunas piezas que salen traspasadas a otros clubes. Además, los conjuntos que disputan competiciones europeas acostumbran a verse aún más obligados a conformar largas plantillas para competir en tres frentes distintos sin que las lesiones o bajones físicos perjudiquen sus aspiraciones.

Sin embargo, el Olympique de Marsella ha sorprendido a los seguidores del deporte rey al no realizar fichajes pese a participar en la UEFA Europa League, más allá de haber ejecutado las opciones de compra de Facundo Medina, Timothy Weah y Hamed Traoré, tres futbolistas que ya jugaban en calidad de cedidos en la plantilla del club francés la pasada campaña.

De hecho, la operación por Facundo Medina fue un simple trámite para venderle por más dinero al Bayer Leverkusen, puesto que lo compraron por 18 millones y lo vendieron por 23, mientras que a Hamed Traoré se le incorporó a cambio de 7,7 'kilos' y se le cedió previo pago de dos millones, por lo que la única inversión que se queda en el equipo es Timothy Weah, el cual ya estaba el año pasado.

Obligados a vender sin comprar

Eso sí, lo más preocupante de la situación para el Marsella no es el no haber podido incorporar algunas piezas para elevar su techo competitivo, sino que lo es el hecho de haber tenido que realizar ventas. Mientras que no ha podido cerrar ningún fichaje, ha debido desprenderse de Mason Greenwood, traspasado al Fenerbahçe por 39 millones; el ya mencionado Facundo Medina; Quinten Timber, vendido por 20 'kilos'; Rulli, quien puso rumbo al City por 3,5 millones; Hamed Traoré; Aubameyang, vendido al Dépor por 1,5 kilos; Balerdi, cedido a la Roma, y Bilal Nadir, el cual ha decidido recalar en la Roma tras finalizar contrato.

Mason Greenwood celebra uno de sus goles con el Marsella en la Ligue 1 / EFE

Por si no fuera suficiente, la situación se agrava todavía más al tener en cuenta que hasta tres jugadores más que conformaban su plantilla en la 25/26 en calidad de cedidos tampoco continuarán, como son los casos de Ethan Nwaneri, Arthur Vermeeren y Benjamin Pavard.

Así, el equipo marsellés ha visto cómo en cuestión de un verano su proyecto saltaba por los aires y los objetivos cambiaban drásticamente, debido a las limitaciones por las condiciones financieras impuestas por UEFA y la Dirección Nacional de Control de Gestión, vinculada a la competición francesa.