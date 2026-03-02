El Olympique de Marsella tiene un precio de 'locos': más de mil millones de euros

Pablo Longoria ya es historia del Olympique de Marsella. El presidente español dejó la presidencia del club tras cinco años en el cargo. Alban Juster, quien lleva ocho años en el Olympique de Marsella y ocupaba hasta ahora el cargo de director general de Finanzas y Cumplimiento Normativo del club, fue el elegido para ocupar el cargo de manera interina mientras se efectúa la "búsqueda y designación de un nuevo presidente", según informó la entidad.

El club marsellés, que atraviesa un contexto de revolución, podría ser ahora incluso vendido. Según Le Provence, diez años después de adquirir el club por 45 millones de euros, Frank McCourt estaría considerando vender el Olympique de Marsella, aunque no a cualquier precio.

Aubameyang, a sus 36 años, sigue siendo de los más veloces de Europa / EFE

El propietario estadounidense ha repetido en múltiples ocasiones que no está dispuesto a vender el club; el citado medio asegura que, si llega una oferta superior a los mil millones de dólares, sí que aceptaría. Una información que llega escasos días después de que la UEFA publicara el informe sobre el ejercicio 2024-25, en el que se especifica que el Marsella registró pérdidas antes de impuestos de 105 millones de euros a fecha de 30 de junio de 2025. Solo el Tottenham (148 millones de euros), el Lyon (196 millones de euros) y el Chelsea (407 millones de euros) obtuvieron peores resultados en Europa.

No me opongo a que entren socios minoritarios, pero no estamos activamente en búsqueda de ellos. Es un tema en el que quiero ser muy prudente Propietario del OM

“La pregunta sobre vender el OM se está volviendo absurda. Llevo ocho años respondiéndola. El club no está en venta. Amo al OM”, declaró en mayo de 2024. Desde su llegada en 2016 a Marsella, ha invertido cientos de millones de euros. No obstante, el empresario estadounidense no descarta la entrada de nuevos socios minoritarios: “No me opongo, pero no estamos activamente en búsqueda de ellos. Es un tema en el que quiero ser muy prudente", especificó.

El objetivo: no dejar de crecer

"El club no está en venta y no debe haber dudas al respecto. Lo importante es la estabilidad del Olympique de Marsella y su capacidad de seguir creciendo”, aseguró. Según La Provence, han existido propuestas en años recientes, pero las elevadas cantidades implicadas, que superan los cientos de millones de euros, han impedido que terceros influyan de manera significativa en la gestión del club.

Marseille (France), 30/09/2025.- Mason Greenwood of Marseille celebrates scoring the 3-0 goal during the UEFA Champions League league phase soccer match between Olympique Marseille and Ajax Amsterdam in Marseille, France, 30 September 2025. (Liga de Campeones, Francia, Marsella) EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo. olympique marsella . ajax. liga campeones 2025/2026 olympique marsella . ajax. 02. accion. orange velodrome / Guillaume Horcajuelo / EFE

Con estas cifras sobre la mesa, la oferta de 1.200 millones de dólares (aproximadamente 1.015 millones de euros) sigue siendo una cifra excepcional en el contexto europeo. Aunque el Lyon fue vendido a John Textor por más de 840 millones de dólares y el Chelsea cambió de manos por 5.000 millones de euros, pocos clubes en Europa han superado la simbólica barrera del millar de millones de dólares.

Noticias relacionadas

Según Forbes, los gigantes del fútbol mundial siguen liderando el mercado: Real Madrid encabeza la lista con 6.750 millones de dólares, seguido del Manchester United con 6.600 millones y el FC Barcelona con 5.650 millones.