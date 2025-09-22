El Olympique de Marsella se negó a jugar el clásico francés este martes

Francia tenía previsto un gran fin de semana de fútbol -contando este lunes- coincidiendo el clásico francés entre el Olympique de Marsella - Paris Saint-Germain, el domingo, y la gala del Balón de Oro, hoy lunes. Sin embargo, el temporal de lluvia obligó a posponer el encuentro y ocasionó un fuerte enfrentamiento de posiciones. Por una parte, la 'Ligue de Football Professionnel' (LFP) y el PSG quisieron que se disputara mañana, martes 23 de septiembre, y así no coincidir con la ceremonia; por otra parte, el OM se negó y, con amenazas de por medio, se acogió al reglamento para que finalmente se jugara 24 horas más tarde, es decir, el lunes, a las 20:00. Y así será.

Según cuenta 'L'Equipe', las tres partes mantuvieron conversaciones muy intensas anoche, con compromisos muy importantes que tensionaron mucho las negociaciones. El PSG y la Liga querían evitar a toda costa que el partido coincidiera con la gala del Balón de Oro, pero el Olympique de Pablo Longoria -como de costumbre- se puso muy duro y no cedió. Con tal de tener un fuerte argumento al que acogerse, 'Les Phocéens' hicieron uso del artículo 548 del reglamento de competición de la LFP que establece: "Cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplace o se interrumpa definitivamente, se reanudará desde el minuto de su interrupción, al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a la hora que determinen los servicios de la LFP". El texto era claro y no había otra opción.

No obstante, la LFP informó al medio francés que la entidad marsellesa amenazó con iniciar acciones legales si se elegía otra fecha para el partido. La directiva del OM fue muy clara al respecto en las conversaciones con la Liga.

La gran noche del PSG

Así, la entidad parisina no podrá disfrutar de su gran noche en el Balón de Oro. La que debía ser su noche triunfal en el fútbol mundial quedará un poco descafeinada al no poder contar con la presencia de sus 5 jugadores nominados (Vitinha, Achraf, Fabián, Nuno Mendes, Kvaratskhelia) y Luis Enrique, que apunta a llevarse el galardón de mejor entrenador.

Sí estará el gran favorito -junto a Lamine Yamal- a ganar su primer Balón de Oro: Ousmane Dembélé. El crack francés sufrió una distensión en la pantorrilla con la selección y aún está en los últimos días de recuperación, tras pronosticarse el pasado 6 de septiembre un tiempo de baja de entre tres y cuatro semanas.

Mala relación entre el OM y la LFP

La relación entre la LFP y el Olympique de Marsella, ahora mismo, está lejos de ser la ideal. la Liga señala que el OM también quiso recientemente aplazar un partido entre el Lens y el Marsella, programado para el 25 de octubre, tres días después del viaje de los olímpicos a Lisboa para enfrentarse al Sporting en la Champions League. Esta solicitud no fue aceptada e incluso provocó fricciones con algunos presidentes de clubes.

Esta controversia surge tras los ataques de Frank McCourt, el propietario estadounidense del OM, y del presidente Pablo Longoria, contra los líderes de la liga, y en especial del presidente Vincent Labrune. Tras haberse alineado con el poder, el Marsella se opone firmemente al lado de Joseph Oughourlian (Lens) y exige la salida inmediata de Labrune.