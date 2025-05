El Olympiacos de Mendilibar se clasifica para la Champions gracias al PSG - Inter

No tocó un balón, no pisó el césped, ni siquiera salió del vestuario... pero celebró como si hubiese marcado en el último minuto. Anoche, José Luis Mendilibar volvió a hacer historia. No con una remontada épica ni con una hazaña europea al uso, sino gracias a un efecto dominó activado en París. El Olympiacos, campeón de Grecia, jugará la próxima fase de liga de la Champions League, seis años después. Y lo hará sin pasar por las temidas rondas previas. ¿El detonante? El pase a la final del PSG de Luis Enrique.

Sí, fue noche de fiesta en el Parque de los Príncipes. El conjunto parisino tumbó al Arsenal y selló su billete a Wembley, donde se medirá al Inter de Milán por el título de la Champions. Pero mientras en Francia ondeaban las banderas con Dembelé como protagonista, en Grecia se descorchaba champán por otro motivo. Porque con ese pase, y con el PSG ya clasificado para la próxima Champions vía Ligue 1, se liberó una plaza clave: la del campeón del torneo. Y según el reglamento UEFA, esa vacante pasa al campeón nacional con mejor coeficiente UEFA de entre las ligas clasificadas del puesto 11 al 55. Spoiler: ahí estaba el Olympiacos.

Con la Superliga griega ya asegurada, el conjunto de Mendilibar era el primero en la fila. Y anoche, el reglamento le dio el pase directo a la nueva Fase Liga de la Champions 2024/25. Adiós rondas previas, hola elite europea. El fútbol moderno también se juega en los despachos... o en los reglamentos menos leídos.

El nuevo formato de la Champions abre más combinaciones, más posibilidades, y, en este caso, más premios colaterales. El Olympiacos no fue el único beneficiado. Clubes como el Qarabag (Azerbaiyán) y el Slovan Bratislava (Eslovaquia) también escalan una ronda gracias a este giro de guion.

Podría haber sido muy distinto: La improbable situación que dejaba sin plaza a Mendilibar

Si el Arsenal hubiese eliminado al PSG y se quedaba fuera del top 5 de la Premier, habría ocupado esa plaza como campeón de Champions. Y adiós regalo griego. Pero Donnarumma, Luis Enrique y compañía no fallaron. Y Mendilibar, desde la distancia, lo celebró como triunfo suyo.

Luis Enrique, ídolo en el PSG / EFE

El estadio Georgios Karaiskakis volverá a escuchar el himno de la Champions. Seis años después. Una gesta más para el técnico vasco, que ya el año pasado sorprendió levantando la Conference League. Esta vez, sin jugar… pero con la misma sonrisa.