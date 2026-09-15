Ollie Watkins lo tiene claro: "El nivel de la Saudi Pro League es realmente tan alto como el de la Premier League"

Cada vez más futbolistas ponen fin de manera más prematura a sus carreras en el fútbol europeo para marcharse a Arabia Saudí en busca de firmar grandes contratos que aseguren su futuro económico y el de sus próximas generaciones. En este sentido, uno de los últimos grandes jugadores de las cinco mejores ligas del viejo continente en marcharse a la Saudi Pro League ha sido Ollie Watkins, quien completó una gran temporada 25/26 con el Aston Villa.

Eso sí, pese a que cada año más futbolistas del fútbol europeo recalan en Arabia, muchos de los seguidores del deporte rey ponen en duda el verdadero nivel competitivo del torneo, aunque el delantero inglés no parece titubear al comparar la competitividad entre las dos últimas competiciones domésticas en las que ha participado.

"El fútbol aquí es muy exigente, con muchísima calidad"

A la edad de 30 años, pese a que todavía podrían quedarle varias temporadas en el fútbol europeo, el internacional por Inglaterra tomó la decisión de fichar por Al Hilal a cambio de un pago de 58 millones de euros que recibió el conjunto de Birmingham. Después de completar una campaña con grandes registros, en la que sumó 21 goles y cinco asistencias en 53 partidos, además de proclamarse campeón de la Europa League y ganarse un puesto en la Copa del Mundo, el futbolista decidió firmar con Al-Hilal hasta 2028.

Nicolas Hoefler (L) of SC Freiburg in action against Ollie Watkins of Aston Villa / BRADLEY SECKER / EFE

Ya en el conjunto árabe, su debut ha sido bastante ilusionante, pues en el primer partido ante Al Ahli, aun cuando solo disputó la segunda parte, logró anotar un tanto. Finalmente, el resultado del encuentro fue de victoria para su equipo por 3-0, gracias a los goles de Milinkovic-Savic, Crysencio Summerville y el propio Ollie Watkins, en un marcador que sirve a Al-Hilal para mantenerse en el liderato de la liga, empatado a puntos con Al Nassr y Al Qadsiah, ya que son los únicos tres equipos en ganar sus cuatro primeros choques.

Más allá de la victoria en su estreno, lo más sorprendente por parte del internacional por Inglaterra fueron las declaraciones que realizó en zona mixta tras el partido. "El nivel de la Saudi Pro League es realmente tan alto como el de la Premier League", declaró el exvillano antes de añadir que el juego en Arabia Saudí es "muy físico, exigente, con muchísima calidad", además de recalcar que el ambiente es "increíble". Así, si bien lleva muy poco tiempo en su nueva aventura, el futbolista parece estar encantado con su nuevo destino.