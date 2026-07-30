Olise rompe su silencio: "Es una decepción"

Los últimos meses de Michael Olise han sido muy intensos. Acabó la temporada a gran nivel y llamó la atención de todo el mundo, incluido Florentino Pérez. Sin embargo, el Bayern de Múnich siempre lo ha declarado intransferible y el Real Madrid no ha querido entrar en una operación suicida. En medio del todo el revuelo, no logró su objetivo en el Mundial con Francia.

Después de una temporada muy exigente, Olise rompió su silencio y publicó un mensaje en 'Instagram', haciendo referencia al papel de la selección francesa en el Mundial. El combinado de Didier Deschamps no pasó de las semifinales ante una España claramente superior. Partían como favoritos, pero acabaron en la cuarta posición del torneo, perdiendo contra Inglaterra en el partido que nadie quiere jugar.

Michael Olise, durante un partido del Bayern / EFE

"No poder llevarnos el trofeo a casa es una gran decepción. No es así como imaginábamos terminar este Mundial cuando empezó el torneo. Vestir la camiseta de la selección francesa en un Mundial siempre ha sido, y siempre será, un sueño para mí. Aunque no logramos levantar el trofeo, estoy orgulloso de haber establecido el récord de más asistencias en la historia de los Mundiales", inició.

"Pero, sobre todo, hubiera preferido estar aquí para decir que ganamos el Mundial, todos juntos, con mis compañeros, el cuerpo técnico, los entrenadores y todos los aficionados de la selección francesa. Este es el objetivo que nos seguirá impulsando, y esperamos poder ofrecerles más momentos de alegría y recuerdos inolvidables para compartir con nosotros en el futuro", cerró, antes de agradecer a Deschamps la oportunidad.

Olise, durante el partido contra Inglaterra / EUP

Durante estos días, también han circulado varios días de Olise de vacaciones, disfrutando de unos días libres antes de empezar la nueva temporada con el Bayern de Múnich. El atacante francés se ha dejado ver por las aguas de Turquía, en un yate lujoso, rodeado de varias personas y al ritmo de la música. Eso sí, con una postura relajada, como suele ser habitual en él.

Otro año en el Bayern

Aunque muchos equipos grandes hayan puesto sus ojos en Olise, todo hace indicar que seguirá en Alemania. Eso sí, el francés ya reconoció a sus compañeros de la selección de Francia que quería fichar por el Real Madrid. Para ello, deberá esperar a que el club bávaro escuche ofertas o hasta que finalice un contrato que tiene su fecha de caducidad en el año 2029. Quizá sea mejor la primera opción.

Tras conocer la negativa del Bayern a vender al francés, el Real Madrid tiene prácticamente cerrado el fichaje de Yan Diomandé, procedente también de la Bundesliga. El jugador marfileño será el que refuerce la banda derecha en ataque del equipo de José Mourinho. Mientras tanto, Olise buscará con su equipo regresar a una final de Champions League, algo que no consiguen desde el año 2020.