Olise, el 'Lamine de Alemania': "No tiene cláusula de rescisión... será uno de los mejores del mundo"

Michael Olise (Londres, 2001) es uno de los futbolistas más infravalorados del planeta. Es así. Los focos siempre apuntan a Harry Kane y a Luis Díaz y raramente se centran en el ex del Crystal Palace, integrante del tridente de ensueño de un Bayern de Múnich candidato a todo. Por algo inviertieron los bávaros 70 millones en sus servicios en verano de 2024, ¿no?

Le bastaron meses para demostrar que el Gigante de Baviera había acertado de pleno en su fichaje. El extremo francés - nacido en Londres - transformó el ataque del conjunto bávaro con creatividad, producción ofensiva y capacidad para decidir partidos.

El mejor socio de Kane

Su adaptación al fútbol alemán fue instantánea. En poco más de una temporada bajo las órdenes de Vincent Kompany acumula 81 participaciones de gol (33 goles y 48 asistencias) en 91 partidos, cifras que reflejan su enorme influencia en el juego ofensivo del equipo. Además, en sus primeros 50 partidos de Bundesliga sumó 21 goles y 24 asistencias, un registro que solo habían alcanzado en el club elegidos como Luca Toni, Arjen Robben y Harry Kane.

Olise, socio de Kane / ANNA SZILAGYI / EFE

Es un perfil de futbolista vistoso. Que se disfruta. Es un generador nato. Su visión, regate y precisión en el último pase lo han convertido en el principal creador del Bayern. En la Bundesliga, por ejemplo, registra 10 dianas y 18 asistencias. Promedia más de tres pases clave por encuentro y es uno de los extremos con más regates completados de la competición, virtudes que lo convierten en el socio ideal - además de Luis Díaz - del goleador del equipo, Harry Kane.

Su éxito en Múnich se explica también por su encaje táctico. Es un extremo derecho que juega a pierna cambiada y goza de una capacidad para encarar y desbordar únicas. Eso sí, es mucho más que un extremo vertical: organiza y acelera el ataque con sus conducciones diagonales o paredes a un toque para meterse en zonas interiores, algo fundamental en el estilo ofensivo del Bayern.

Comparado con Lamine

Las comparaciones son odiosas, pero Michael Olise comparte ciertos rasgos con Lamine Yamal. Salvando las distancias, su perfil recuerda al del extremo del Barça: talento para el desequilibrio, creatividad en el último tercio y capacidad para generar peligro desde la banda derecha. Eso sí, el francés es seis años mayor que el ‘10’ culé, considerado ya por muchos el mejor futbolista del planeta y con un futuro descomunal por delante, por lo que difícilmente se les puede situar en el mismo escalón.

Lamine, sin embargo, juega en otra dimensión cuando se trata de imprevisibilidad. Su precocidad resulta asombrosa: es capaz de romper defensas y decidir partidos prácticamente por sí solo.

Lamine celebra uno de sus tres goles ante el Villarreal / Toni Albir / EFE

Durante un tiempo se le señaló la falta de gol como su gran asignatura pendiente, pero en las últimas semanas ha respondido de la mejor manera posible: a base de goles. Su hat-trick ante el Villarreal fue la última demostración de un talento que parece no tener techo.

Si echamos un vistazo a sus estadísticas con club y selección esta temporada, observaremos que más o menos comparten un peso similar en la producción ofensiva de sus equipos, ya sea a través de goles, asistencias o acciones que acaban generando peligro.

Con prácticamente los mismos partidos jugados, Lamine suma 18 goles, tres más que el francés, que lleva 15. Olise está dando más pases de gol que el culé, 21 por 17. Mientras que si hablamos de regates completados, es Lamine quien gana de goleada al jugador del Bayern: 200 por 90.

Fichaje imposible

A todo esto, Michael Olise es el sueño húmedo del Liverpool de cara a la próxima temporada, pero se trata de un fichaje completamente utópico. No está en venta. El Bayern quiere ampliar su contrato más allá de 2029, con planes para mejorar su acuerdo actual.

Esto dijo Max Eberl, director deportivo del Bayern, sobre su futuro en octubre: "El contrato es válido hasta junio de 2029, no incluye cláusula de rescisión y Olise está en camino de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo".

Noticias relacionadas

Según el Observatorio del Fútbol CIES, Olise es el cuarto futbolista más valioso del planeta (128-148 millones), por detrás de Kylian Mbappé (186-217), Erling Haaland (218-253) y Lamine Yamal (314-365), líder indiscutible de la lista.