Ola Aina, en el ojo del huracán tras confesar en TV que se habla con la novia de otro futbolista: "Creo que ella me prefiere a mí antes que a su actual pareja"

La Premier League vuelve a mezclarse con el entretenimiento televisivo y las redes sociales. Ola Aina, lateral del Nottingham Forest y habitual de la selección de Nigeria, se ha convertido en protagonista involuntario de un escándalo mediático después de que un clip suyo se hiciera viral. En él asegura que está en una "fase de conversaciones" con la pareja de otro futbolista. La escena, grabada en el programa 'Savage Kids & Agony Aunties' de Channel 4.0, provocó indignación y debates sobre los límites éticos, hasta que el propio jugador ha salido a explicar que se trataba de una situación completamente guionizada y creada solo para entretener.

Un "dilema" que incendia el plató y las redes

La polémica surgió durante la grabación del programa 'Savage Kids & Agony Aunties', un formato de Channel 4.0 en el que un panel mixto de niños y mujeres adultas ofrece consejos a famosos que presentan supuestos problemas personales.

En ese contexto, Aina, defensa nigeriano del Nottingham Forest, expuso que llevaba varias semanas hablando con "la novia de otro jugador" y que esa situación se ha convertido en su gran "dilema". Según relatan medios británicos, el defensa explicó que la relación se encuentra en una fase inicial de mensajes y conversaciones, sin pasos comprometidos, y se negó a revelar la identidad del otro futbolista implicado.

El nigeriano llegó a afirmar que está convencido de que "él también le gusta a la chica" y que incluso cree que ella lo prefiere a él mas que "a su actual pareja". Esas frases encendieron tanto al público del programa como a los espectadores que más tarde vieron el clip en redes sociales, donde el extracto empezó a circular acompañado de críticas y memes.

Consejo duro de "aunties" y niños

La dinámica del espacio exige que los panelistas tomen partido. Las "aunties" le reprocharon al futbolista la falta de honestidad y le animaron a hablar con el compañero afectado y "a reconocerle lo que pasó". Uno de los niños fue más allá y le advirtió de que la mujer podría estar interesada sobre todo en la fama y el dinero que conlleva salir con un jugador de la Premier, lo que desató risas y gestos de sorpresa en el plató.

El debate se convirtió en seguida en un pequeño juicio público. De un lado, quienes le exigían que cortase la relación y "mostrase integridad" con su colega; y del otro, quienes se centraban en desconfiar de las intenciones de la mujer. Finalmente, Aina se inclinó por seguir el consejo de las "aunties" y aceptó que debería ser él quien diese el paso y hablase con el otro futbolista para aclarar el triángulo.

Aina aclara que todo era ficción

Una vez emitido y recortado en redes, el fragmento se convirtió en tendencia y muchos usuarios interpretaron que el jugador estaba desvelando un problema sentimental real. Ante la dimensión que tomó el asunto, Aina publicó un mensaje en sus redes sociales para frenar las especulaciones.

El nigeriano explicó que el programa está "enteramente guionizado y creado para el entretenimiento" y que la trama del supuesto triángulo amoroso "no reflejaba en absoluto" su vida ni la de personas de su entorno. Añadió que se sentía orgulloso de su conducta dentro y fuera del campo y que "nunca faltaría al respeto a nadie" de esa manera.