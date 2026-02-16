Ojo clínico de Flick con Ryerson

En el Borussia Dortmund son maestros a la hora de fichar jugadores con proyección. Talentos jóvenes que crecen en el club, se consolidan como futbolistas de primer nivel mundial y, posteriormente, generan importantes ingresos con sus traspasos. Ejemplos recientes no faltan... Jude Bellingham, Ousmane Dembélé o Jadon Sancho, entre muchos otros, ilustran a la perfección esta estrategia.

Quizás no se trate de un traspaso multimillonario que rompa récords, pero entre los jugadores que están mostrando un notable progreso y consolidándose como piezas clave del equipo alemán se encuentra Julian Ryerson. El lateral noruego, de 28 años, está rindiendo a un nivel sobresaliente y su valor en el mercado sigue en aumento semana tras semana.

Ryerson es un perfil sumamente interesante por su polivalencia en la retaguardia, capaz de desenvolverse tanto por la banda izquierda como por la derecha sin problemas. Su actitud defensiva es destacable, pero lo que realmente llama la atención es su aporte ofensivo, donde está sobresaliendo cuando se proyecta al ataque.

Ryerson brilla en el Borussia Dormund / 'X'

Un ejemplo reciente de ello fue su actuación con el Borussia Dortmund frente al Mainz en la Bundesliga: en apenas 45 minutos, repartió tres asistencias que permitieron a Beier y Guirassy marcar. Con ello, Ryerson acumula ya doce asistencias en todas las competiciones esta temporada, diez de ellas en Bundesliga, superando así el total de asistencias que logró en sus diez años de carrera profesional.

Es evidente que su rendimiento está despertando el interés de varios equipos grandes de Europa, dispuestos a hacerse con sus servicios. De hecho, hace semanas, 'Sky Alemania' relacionó su nombre con el FC Barcelona, que podría apuntalar la defensa con un jugador de experiencia contrastada como Ryerson.

Ryerson, jugador del Borussia Dortmund / EFE

El defensa noruego tiene contrato hasta 2028 con la entidad del Ruhr, aunque su polivalente perfil encajaría en lo que busca Hansi Flick para reforzar las dos bandas defensivas. No obstante, en Alemania ven improbable su salida, ya que el Borussia no contempla su traspaso. "Es titular con regularidad. Solo siete jugadores han acumulado más minutos esta temporada. Se identifica plenamente con este club y nos ofrece varias opciones deportivas con su perfil versátil", argumentaron desde 'Bild'.

El lateral escandinavo aterrizó en el Signal Iduna Park en 2023, procedente del 1. FC Union Berlin, tras haberse formado y consolidado previamente en el Viking FK de Stavanger. Ahora, con contrato en vigor hasta 2028, se ha consolidado como uno de los nombres propios del Borussia Dortmund. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y su nombre ya circula en la órbita de varios gigantes del fútbol europeo. La incógnita queda en el aire: ¿se avecina un nuevo culebrón en torno al futuro de Ryerson?