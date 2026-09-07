Ojo clínico de Deco con Luis Suárez

No podemos decir que fuera uno de los grandes nombres del mercado de fichajes de verano, pero su nombre sí saltó a la palestra en las últimas semanas de la ventana de transferencias. Hablamos, ni más ni menos, de Luis Suárez, el delantero colombiano del Sporting CP, quien de forma inesperada fue relacionado con el FC Barcelona.

Y es que, en la búsqueda de un plan B por si la llegada de Julián Álvarez no podía hacerse realidad (algo que finalmente acabó sucediendo), el FC Barcelona rastreó el mercado en busca de alternativas que pudieran reforzar la posición de delantero centro. Dentro de esa terna de posibles candidatos también apareció Luis Suárez.

Lo cierto es que, como explicó Fabrizio Romano, el delantero colombiano gustaba a la dirección deportiva encabezada por Deco. Sin embargo, todo quedó en un mero interés. La cláusula de 80 millones de euros y la negativa del Sporting CP a rebajar el precio de un futbolista al que consideran una pieza clave en su esquema, hasta el punto de rechazar importantes ofertas procedentes de la Premier League y Arabia Saudí, dificultaron que el interés del Barça fuera a más.

El colombiano Luis Suárez en Lisboa, Portugal / ANTONIO PEDRO SANTOS / EFE

Se le caen los goles

Sea como fuere, de lo que no hay ningún tipo de duda es de que Luis Suárez, guste más o guste menos, tiene un importante olfato goleador. Basta con echar un vistazo a sus cifras de la pasada temporada, en la que el ‘killer’ colombiano alcanzó la notable cifra de 38 tantos, además de repartir nueve asistencias de gol en los 53 partidos que disputó entre las diferentes competiciones.

Es cierto que la liga portuguesa está un escalón por debajo de otras grandes competiciones europeas, pero alcanzar semejante registro nunca es una tarea sencilla. Además, cinco de esos tantos llegaron en la Champions League, el gran escenario continental en el que se dan cita algunos de los mejores equipos del mundo.

Y todo apunta a que está dispuesto a ir todavía a más. Luis Suárez, que se incorporó más tarde a la pretemporada del Sporting CP debido a su participación con Colombia en el Mundial, comenzó sus dos primeros partidos del campeonato portugués como suplente. Sin embargo, a partir de la tercera jornada recuperó la titularidad y, con ella, volvieron también sus mejores registros como ‘9’.

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El delantero colombiano atraviesa ahora un gran momento de forma, con cuatro goles en sus últimos tres partidos. Marcó ante el Alverca, firmó un doblete contra el Rio Ave y el pasado fin de semana volvió a ver puerta frente al Nacional, además de repartir una asistencia. Y es que todo apunta a que Luis Suárez es uno de esos delanteros que llevan el gol en la sangre y que esta temporada volverán a dejar cifras importantes. Una vez más, parece que la dirección deportiva del Barça tenía buen ojo...