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FÚTBOL INTERNACIONAL

Ofrecen 2.000 millones de euros para comprar el Nápoles

El consorcio estadounidense Underdog Global Partners planea una operación multideportiva gigantesca en la ciudad del sur de Italia

Kevin De Bruyne, jugador del Nápoles

Kevin De Bruyne, jugador del Nápoles / EFE

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Negociar con Aurelio De Laurentiis es complicado. El propietario del Nápoles es un duro negociante cuando se trata de vender jugadores. Imagínense, entonces, cómo pueden ser unas negociaciones para adquirir el club.

Según publicó 'The Athletic', un consorcio estadounidense pretende vivir esta experiencia y ha presentado una oferta de 2.000 millones de euros para adquirir el club napolitano.

Aurelio De Laurentiis está decidido a no facilitar la marcha de Higuaín

Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles / EFE

Detrás de esta importante operación estaría Underdog Global Partners, que, según la fuente citada, lidera las negociaciones en nombre de un consorcio de inversores estadounidenses que quieren potenciar aún más el proyecto de De Laurentiis.

Pese a ello, la respuesta del máximo mandatario del club partenopeo ha sido muy clara: no. Para De Laurentiis, su Nápoles no está en venta. Ni por 2.000 millones de euros. Eso sí, Underdog Global Partners no se da por vencido.

Rasmus Hojlund y Giovanni Di Lorenzo, en el Nápoles

Rasmus Hojlund y Giovanni Di Lorenzo, en el Nápoles / Liselotte Sabroe / EFE

De momento, ya tienen en propiedad a un equipo de la Serie C, el Campobasso, entidad que adquirieron el año pasado. También controlan el Napoli Basketball. Y su intención es seguir creciendo en Italia.

Y aún hay más. Varios rumores destacan que UGP pretende solicitar una franquicia de la NBA Europa antes de su estreno en 2027. El plan del consorcio, entonces, no está solo centrado en el fútbol.

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UGP quiere confeccionar un proyecto multideportivo en Nápoles, combinando el fútbol y el baloncesto y llevándolo al siguiente nivel. Si las negociaciones con De Laurentiis avanzan y adquieren el club, en su hoja de ruta está previsto lanzar una oferta para privatizar y remodelar el Estadio Diego Armando Maradona.

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