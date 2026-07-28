Oficial: Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de Francia

Ya es oficial. Arranca una nueva era en el fútbol francés. Cinco años después de abandonar el Real Madrid, Zinedine Zidane asume desde este martes el banquillo de la Selección de Francia tras el fin de ciclo que supuso el Mundial 2026 con la marcha de Didier Deschamps.

El que fuera entrenador blanco hasta 2021, presentado esta misma mañana por el presidente de la Federación (FFF) Philippe Diallo, coge las riendas del combinado galo: "Tengo el privilegio, el gran honor y la emoción de comunicarles que Zidane será el próximo seleccionador de Francia durante los próximos cuatro años (hasta 2030), periodo que abarcará las eliminatorias para la Liga de Naciones, la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030. Este contrato entrará en vigor el 1 de agosto".

Afronta Zidane un reto de dimensiones mayúsculas tras el alto listón dejado por Deschamps. El hasta ahora seleccionador se marchó tras la eliminación de Francia a manos de España, pero con un gran palmarés debajo del brazo, que bien podría haber sido más exitoso teniendo en cuenta el nivel de la última generación de futbolistas franceses. Sea como sea, Deschamps conquistó en 14 años un Mundial (2018), una Nations League (2021) y un subcampeonato tanto en la Eurocopa (2016) como en la Copa del Mundo (2022).

Debut en septiembre

Debutará Zidane en el cargo el próximo 25 de septiembre, en el duelo de la primera jornada de la Nations League frente a Turquía, para tres días después (28 de septiembre) medirse a Bélgica, ambos partidos lejos del territorio francés en el primer parón internacional de la temporada.

Zinedine Zidane durante su última etapa en el Real Madrid / EFE

No será un grupo sencillo para los galos, que también deberán medirse a una Italia (el debut de Zidane en Francia, el 2 de octubre en Saint-Denis) que afronta una profunda remodelación en plena crisis que, en septiembre, se espera que ya esté solucionada. El segundo parón lo cerrará tres días después, el 5 de octubre, de nuevo frente a Bélgica en el mismo estadio.

Ilusión desmedida

La FFF espera un lleno absoluto para ambos encuentros, tras la ilusión desmedida que genera la llegada del nuevo seleccionador. No en vano serán los primeros pasos de una de las mayores leyendas del fútbol francés, un Zidane que tratará de replicar desde el banquillo sus éxitos como futbolista. En su etapa como jugador, conquistó el Mundial de 1998 que a la postre le sirvió para ganar el Balón de Oro y la Eurocopa del 2000.

Fotografía de archivo fechada el pasado 12 de abril de 2011 que muestra al entrenador francés Zinedine Zidane (i) durante su etapa en el Real Madrid como ayudante de Jose Mourinho (d) durante una rueda de prensa de la Liga de Campeones en Londres, Reino Unido. / EFE

Su última representación para Francia llegó en 2006, con el famoso cabezazo a Materazzi que supuso su expulsión en la final de la Copa del Mundo frente a Italia, tras haber anotado el 0-1 inicial dese los once metros antes del empate del propio Materazzi. 'Les Bleus', con Zidane ya en la grada, cayeron en la tanda de penaltis.

Más allá del nombre, al Zidane entrenador le avalan todos sus éxitos cosechados con el Real Madrid. De la mano del club blanco, ganó ni más ni menos que 11 títulos: dos Ligas, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa, dos Mundialitos y, sobre todo, tres Champions League.

Cumple "un sueño"

Tal fue el éxito logrado que, desde entonces, el técnico francés no había vuelto a entrenar en los últimos cinco años. Hasta hoy, día en el que por fin cumple el sueño que persigue desde que es entrenador, un camino que inició en febrero de 2025. "Fue entonces cuando me reuní con él para ofrecerle el puesto. 'Presidente, sé cómo ganar', me dijo", desveló Diallo en la rueda de prensa.

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"Es una continuación, un sueño hecho realidad en cierto modo. Durante los cuatro o cinco años que estuve alejado del fútbol francés, recibí ofertas para dirigir un club. Las rechacé todas por la selección francesa, porque es lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Lo sé desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y que siga ganando", fueron las primeras palabras de Zidane como seleccionador de la absoluta.