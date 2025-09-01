Oficial: Ten Hag, fulminado en el Leverkusen... ¡tras dos jornadas!

Sorpresa mayúscula en Alemania. Tal como venían especulando varios medios, Erik ten Hag ha sido cesado con efecto inmediato del Bayer Leverkusen, proyecto que había asumido este mismo verano.

El extécnico del Manchester United, fichado por el club alemán en julio para la temporada 2025/26, sumaba una victoria en primera ronda de Copa (con goleada incluida), además de un empate y una derrota en las dos jornadas ligueras disputadas hasta la fecha.

NERVIOSISIMO POR EL RENDIMIENTO

La derrota inicial frente al Hoffenheim (1-2) dejó una imagen de equipo frágil, incapaz de imponer su plan de juego. Y la segunda cita, un 3-3 ante el Werder Bremen, acentuó las dudas: los de Ten Hag desperdiciaron una ventaja de dos goles y, pese a jugar con un hombre más durante la última media hora, no lograron cerrar un triunfo que parecía encarrilado.

Estos tropiezos, sumados a las crecientes críticas internas por la falta de consistencia y la dificultad para trasladar a la plantilla las ideas del entrenador, han llevado al Leverkusen a cortar de raíz el proyecto. El despido resulta especialmente llamativo porque Ten Hag había sido la apuesta personal para reemplazar a Xabi Alonso, quien dejó un listón altísimo con la conquista de la Bundesliga y el atractivo estilo de juego que devolvió al club a la élite europea.

El técnico neerlandés había firmado en verano un contrato de dos temporadas y aterrizó en Alemania con la misión de consolidar al equipo de la aspirina los grandes del continente. Su experiencia en el Ajax y, más tarde, en el Manchester United, le otorgaba un perfil de prestigio, pero la falta de resultados inmediatos y una relación que no terminó de cuajar con el vestuario precipitaron un desenlace prematuro.

Simon Rolfes, director deportivo del club, habló sobre el adiós del técnico: "No ha sido una decisión fácil. Nadie quería dar este paso. Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que, con esta composición, no es posible construir un equipo nuevo y exitoso. Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo posible para dar los siguientes pasos en su desarrollo con una nueva configuración".

Fernando Carro, director general, también opinó: "Una desvinculación en esta fase temprana de la temporada es dolorosa, pero, desde nuestro punto de vista, era necesaria. Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar los objetivos fijados para esta temporada, y para ello necesitamos las mejores condiciones posibles, a todos los niveles y en todo el área profesional. Ahora se trata de implementar y aprovechar al máximo estas condiciones".