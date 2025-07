¡Oficial! Rakitic anuncia su retirada

Ivan Rakitic ha decidido colgar las botas. El centrocampista croata, leyenda de su selección y de equipos como el Sevilla FC y el FC Barcelona, se ha despedidod el fútbol oficialmente este lunes con una carta dedicada al esférico publicada en sus redes sociales en la que le da las gracias por todas las experiencias vividas.

Tras su paso por su país natal en el Hajduk Split, Rakitic no renovó su contrato, y en el cub croata ya anunciaron que sería su último equipo. Ahora, Rakitic, a sus 37 años, ha querido decir adiós a su manera y emprender una nueva vida.

El pasado 19 de mayo, tras el último partido de la temporada en casa ante el Rijeka, se le vio visiblemente emocionado, pero desmintió que se fuera a retirar. Pocas semanas después, así lo ha anunciado. El último partido de Ivan fue frente al HNK Sibenik en el estadio Šubićevac, y su equipo ganó por 0 goles a 1. Él jugó los 90 minutos y sirvió para dejar al Split como tercero en la tabla, por detrás del Rijeka y el Dinamo Zagreb.

Ahora, según apuntan los medios locales, Rakitic se incorporará al área técnica del Hajduk como asistente del director deportivo, iniciando así su carrera en los despachos.

Con gran estima en Sevilla, el croata defendió la camiseta del Nervión en dos etapas: la primera desde 2011 hasta 2014, y de 2020 hasta 2024 y se consagró en el Camp Nou con la zamarra culé, donde consiguió los mayores logros de su carrera profesional.

Antes, había pasado por el Basilea y el Schalke 04, y pasó por las filas del Al-Shabab saudí, hasta finelmente el Hajduk Split.

Rakitic ha sido internacional hasta en 106 ocasiones, consiguiendo llegar a la final del Mundial en 2018, cayendo ante Francia.

Rakitic se despide habiendo conseguido 17 títulos en su carrera, 13 de ellos con el FC Barcelona, dos con el Sevilla y uno con Basilea y Scalke 04.

Esta es la carta de despedida de Ivan Rakitic:

Querido fútbol,

Has sido parte de mi vida desde el primer día. Desde los campos de Möhlin, mi pueblo natal en Suiza, hasta los estadios más grandes del mundo. Siempre estuviste ahí. Me diste mi primera oportunidad en el FC Basel, era solo un niño, pero me hiciste entender que todo era posible, y fue apenas el comienzo. En el Schalke 04 crecí contigo. Por primera vez, lejos de casa. Aprendí a afrontar nuevos retos, nuevas culturas, nuevas lecciones. Me hiciste más fuerte y ese crecimiento me abrió otras puertas.

Así llegué al Sevilla FC y ahí viví algo diferente. Me diste mucho más. Me diste un hogar.Tuve el honor de ser capitán, de levantar mi primer título europeo. Y lo más importante, ahí conocí al amor de mi vida, gracias a ti. Encontré a mi compañera, la madre de mis hijas. Construí mi familia. Y cuando ya creía haberlo vivido todo, me sorprendiste una vez más. Llegó el Barça. Me hiciste vivir un sueño que ni me atrevía a imaginar.Jugué con los mejores. Levanté trofeos. Viví noches mágicas en el Camp Nou. Me diste el privilegio de formar parte de tu historia.

Pero no te detuviste ahí. Me dejaste volver a Sevilla para cerrar el círculo, para decir gracias, para volver a sentirme en casa y para volver a ganar. Cuando menos lo esperaba, me llevaste a un lugar distinto, con otro ritmo, otra manera de vivirte. El Al-Shabaab. Fue una etapa especial y llena de orgullo, donde conocí amigos para la vida.

Y como si supieras lo que significaba para mí, me regalaste un último capítulo inolvidable. Volver a mis raíces, jugar por primera vez en Croacia, defender al Hajduk Split, fue una experiencia que quedará para siempre.

Pero por encima de todo, me diste el mayor de los honores. Vestir la camiseta de mi país. Defender a Croacia. Para un país pequeño como el nuestro, llegar a una final del mundo fue más que un logro deportivo.Fue un momento eterno, un regalo para toda una nación.

Fútbol. Me diste más de lo que jamás soñé.Me diste amigos, emociones, alegrías, lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo.Ahora me toca decir hasta luego. Porque aunque me aleje de ti, sé que tú nunca te alejarás de mí.

Gracias, fútbol.

Iván