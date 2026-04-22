Oficial: Rafa Márquez será seleccionador de México después del Mundial

Independientemente de lo que pase en el Mundial este verano, serán los últimos partidos de Javier Aguirre como seleccionador de México, cediendo la estafeta a Rafa Márquez, quien dará el salto de auxiliar a director técnico.

A menos de dos meses de que inicia la Copa del Mundo, el Director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Duilio Davino, confirmó la designación de Márquez para el siguiente ciclo mundialista.

"Está firmado su contrato (y) está prácticamente en un 80% (confirmado) su cuerpo técnico", aseguró Davino en una entrevista para Fox Sports México.

El cuerpo técnico de Márquez contaría con otros exfutbolistas y antiguos compañeros de Márquez. Aunque Davino no se precipitó a confirmarlos, adelantó que el excapitán del Real Betis, Andrés Guardado, "puede ser una muy buena opción".

Rafa Márquez (abajo) y Andrés Guardado (arriba) en uno de sus cruces como jugadores del Barcelona y La Coruña, respectivamente, en 2010 / EFE

El Mundial como prueba

Después de dos temporadas (2022-24) como director técnico del Barça Atlètic, Márquez abandonó el club para incorporarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre como auxiliar técnico en la Selección Mexicana, bajo la promesa de que le sucedería en el cargo -- tal y como será.

La designación de Aguirre fue una medida extraordinaria tras el cese de Jaime Lozano como seleccionador después de la eliminación de México en fase de grupos de la Copa América 2024, convirtiéndolo en el tercer entrenador del Tricolor en el proceso mundialista.

"Ha sido un ciclo (mundialista) turbulento. En un Mundial en casa, creemos que Javier Aguirre es la persona indicada para hacer el mejor mundial posible que México pueda tener", agregó Davino al hablar sobre el actual entrenador.

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Jugando en casa y compartiendo el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa; México pretende avanzar como líder de grupo, lo que le permitiría jugar los dieciseisavos y octavos de final también en suelo mexicano. Sentando las bases y el estándar para el proceso rumbo al Mundial de 2030 que encabezará Márquez.