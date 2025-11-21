¡Oficial! Así queda el calendario de la repesca intercontinental para el Mundial 2026: cruces, sedes y fechas

Era un secreto a voces, pero la FIFA lo ha hecho oficial este viernes. México acogerá la repesca intercontinental de la Copa del Mundo 2026, que contará con seis selecciones en lo que será una de las citas destacadas en el camino hacia la principal competición de la FIFA, cuyo partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México el jueves 11 de junio del año que viene.

Serán los estadios de Guadalajara y Monterrey los que albergarán los cuatro partidos del Torneo Clasificatorio del Mundial, que se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026. Con las selecciones europeas disputando una repesca propia, serán los combinados de Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Jamaica, Surinam e Irak los que pelearán por los dos últimos billetes para el Mundial.

Las eliminatorias

El sorteo que se celebró ayer en Zúrich deparó las siguientes dos eliminatorias correspondientes a las semifinales (a partido único): Bolivia-Surinam y Nueva Caledonia-Jamaica. Cabe recordar que tanto Irak como RD Congo acceden directos a las dos finales de esta repesca (también a partido único) al ser las dos selecciones mejor clasificadas del ranking FIFA.

Dicho torneo concluirá con dos ganadores, que se adjudicarán dos billetes directos a la Copa del Mundo 2026. Las dos semifinales se disputarán el jueves 26 de marzo, mientras que las finales tendrán lugar el martes 31 de marzo. El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey acogerán dos partidos del torneo cada uno.

Repesca intercontinental Semifinales: 1. Nueva Caledonia-Jamaica: 26 de marzo 2. Bolivia-Surinam: 26 de marzo Finales: Vencedor 1 - RD Congo: 31 de marzo Vencedor 2 - Irak: 31 de marzo

Las sedes

En el primero se disputarán las eliminatorias del Cuadro 1, es decir la semifinal entre Nueva Caledonia y Jamaica y la final entre el vencedor y la RD del Congo. Mientras, en el Estadio Monterrey se jugarán los encuentros del Cuadro 2, es decir la semifinal entre Bolivia y Surinam y la final entre el vencedor de dicho partido e Irak.

"Quienes deseen asistir a estos partidos de clasificación en Guadalajara y Monterrey podrán adquirir sus entradas en FIFA.com/es/tickets . La información detallada sobre la venta de entradas se publicará a comienzos del próximo año", aseguró la FIFA en un comunicado.

Además, el sorteo final del Mundial 2026 está previsto para el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., mientras que el 76º Congreso de la FIFA se celebrará en Vancouver el jueves 30 de abril de 2026.