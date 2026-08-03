Oficial: Pochettino renueva con Estados Unidos

Estados Unidos sigue confiando en Mauricio Pochettino. Después de un Mundial en el que la selección estadounidense logró ofrecer una versión más competitiva, aunque cayó en los octavos de final ante Bélgica, la Federación de Fútbol de Estados Unidos ha decidido renovar la confianza en el técnico argentino.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció este lunes la ampliación del contrato de Pochettino hasta 2030, una decisión con la que pretende dar continuidad al proyecto iniciado en septiembre de 2024 y ampliar el papel del entrenador más allá del primer equipo. Según explicó el organismo, el argentino también participará en el desarrollo del fútbol base, la formación de entrenadores y la planificación técnica de la federación.

El director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, JT Batson, destacó la ambición del nuevo proyecto. "Mauricio y su equipo creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos" y aseguró que el objetivo pasa por "competir por ganar Copas Mundiales Masculinas" y seguir impulsando el crecimiento del deporte en el país.

Por su parte, Pochettino mostró su satisfacción por ampliar su vinculación con la selección. "Existe un enorme potencial para fortalecer aún más el programa de la Selección Nacional Masculina", afirmó el técnico argentino, quien añadió que tanto él como su cuerpo técnico quieren "tener un impacto duradero en este deporte en el país que nos ha recibido con tanta calidez, y que ese impacto trascienda los resultados en la cancha".

La renovación llega después de un Mundial histórico para Estados Unidos, en el que el combinado norteamericano firmó una notable actuación. Bajo la dirección de Pochettino, el equipo ganó su grupo por tercera vez, logró su primera victoria en una eliminatoria mundialista desde 2002 y estableció un nuevo récord de triunfos en una misma Copa del Mundo, antes de despedirse en octavos de final.

La presidenta de la Federación, Cindy Parlow Cone, también puso en valor el trabajo del exentrenador del Tottenham, PSG y Chelsea. "Mauricio ha creado una cultura donde los jugadores confían en el grupo, en el proceso y entre sí", señaló, subrayando que esa identidad "es precisamente en lo que queremos seguir invirtiendo para la Selección Nacional Masculina".

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Con este nuevo contrato, Pochettino liderará a Estados Unidos durante todo el ciclo rumbo al Mundial de 2030, además de supervisar el crecimiento de las categorías inferiores y el desarrollo de los jóvenes talentos de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y las próximas competiciones de la Concacaf.