Ya es oficial el plan de Italia para relanzar la selección: Maldini y Leonardo

Italia, una de las naciones con más cultura futbolística del mundo, no pasa por un buen momento. De hecho, el peor de su historia. El cuatro veces campeón del mundo (1934, 1938, 1982, 2006) no se ha clasificado para las últimas tres Copas del Mundo (2018 en Rusia, 2022 en Qatar y 2026 en Estados Unidos, México y Canadá), lo que ha provocado un sismo en la cúpula de la FIGC, la Federación Italiana de fútbol.

La propia Federación, en nombre del nuevo presidente, ha anunicado este sábado los numbres que deberán hacer renacer a la 'Azzurra': Paolo Maldini y Leonardo.

"El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, se complace en anunciar que Paolo Maldini ha aceptado el cargo de Director Técnico de la Federación. Maldini desempeñará esta función junto a Leonardo, quien actuará como Asesor", dice el comunicado de la FIGC.

"Giovanni Malagò también nombrará a Maldini Presidente del Club Italia", añade.

Malagò, que asumió el cargo el pasado 22 de junio, se ha puesto manos a la obra y ha nombrado al histórico capitán italiano en este nuevo cargo, que está por encima del seleccionador y llevará la hoja de ruta de la selección en los próximos años.

Maldini, tras retirarse del AC MIan como 'One Man CLub', desarrolló las funciones de Director de Desarrollo y Secretario Técnico del cuadro 'rossonero' de 2018 hasta 2023.

Noticias relacionadas

Leonardo, exentrenador del Inter y del AC Milan, además de exdirectivo del PSG, asumirá el reto como mano derecha de Maldini en la reestructuración completa del proyecto del fútbol italiano.