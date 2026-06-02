Oficial: Míchel, nuevo entrenador del Ajax

Era un secreto a voces. Míchel Sánchez ya es nuevo técnico del Ajax. El club de Ámsterdam ha hecho oficial la llegada del entrenador vallecano hasta 2028, que asume el reto de liderar una nueva etapa deportiva en el Johan Cruyff Arena tras cerrar su ciclo en el Girona, donde permaneció cinco temporadas y terminó con el trágico descenso a Segunda, categoría en la que llegó al club.

Su etapa en Girona lo convirtió en uno de los entrenadores más atractivos del fútbol europeo, llevando al club hasta la Champions League después de pelear de tú a tú contra Barça y Real Madrid con una propuesta de fútbol vistosa, dinámica y ofensiva, que atrajo miradas mucho más allá de LaLiga.

Sin embargo, su despedida de Girona ha sido amarga. Para Míchel, el objetivo era que el Girona se quedara en Primera. No había otra opción. Y aunque, a falta de unas diez jornadas de Liga, parecía que la permanencia se iba a cumplir, el equipo no pudo ganar ninguno de sus ocho últimos encuentros y consumó su descenso en casa ante el Elche.

Míchel se lamenta durante el Girona-Elche / Marc Martí / DDG

Pese a ello, el vallecano empezará una nueva aventura en Ámsterdam, en un club histórico y con la ilusión de poder trasladar a la Eredivisie su manera de entender el fútbol. Tras dos temporadas desgastantes, Míchel quería probar nuevas aventuras, y la del Ajax es especialmente estimulante.

A por la Eredivisie

Se trata de un 'gigante' dormido que ya no compite en la máxima competición europea, pero tampoco domina en Países Bajos, donde ha sido superado con claridad por PSV Eindhoven y Feyenoord. En cuanto a filosofía, le encaja como anillo al dedo. La institución neerlandesa exige triunfos, identidad y trabajo formativo: tres pilares que conectan con Míchel.

El desafío será inmediato. Míchel deberá adaptarse a una liga distinta y colaborar en la confección de una plantilla con peso de jugadores formados en casa, capaz de volver a pelear no solo en Países Bajos, sino también en Europa. Su discurso, sin embargo, parece alineado con la historia del club.

Elogios de Jordi Cruyff

El hijo del legendario Johan Cruyff y actual director técnico del Ajax expresó su satisfacción por la llegada del entrenador madrileño al banquillo: "Míchel es un entrenador ambicioso y exigente. Estoy convencido de que inculcará su visión y su intensa forma de trabajar en nuestra plantilla. Lo conozco bien y lo he seguido durante muchos años. Su enfoque encaja con el Ajax. El hecho de que haya trabajado en el mismo club de La Liga durante cinco temporadas dice mucho de sus cualidades y su lealtad. Ahora que este puesto clave está cubierto, podemos seguir trabajando para fortalecer la plantilla".

Las primeras palabras de Míchel

"Me siento muy bien estando aquí; estoy orgulloso de dar este siguiente paso en mi carrera. El Ajax es un gran nombre en Europa, un club que siempre ha formado a jugadores jóvenes y talentosos", asegura el vallecano.

Míchel posa con la camiseta del Ajax / Ajax

"Jordi me conoce de mi trabajo en España, y hemos hablado sobre la filosofía del club, sobre mi forma de trabajar y cómo encajo en ella. Me ha demostrado una gran confianza, y junto con el resto del equipo, estamos comenzando un nuevo reto. El objetivo es devolver al Ajax al lugar que le corresponde, y tengo plena confianza en que lo lograremos", concluye.