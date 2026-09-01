Oficial: Matías Fernández-Pardo ficha por el Newcastle United

Matías Fernández-Pardo ha sido uno de los nombres del mercado de verano. El delantero de 21 años fue una pieza clave en el Lille la temporada pasada: sus 8 goles y 5 asistencias en Ligue 1 fueron muy importantes para clasificar al club del norte de Francia para esta edición de la Champions League.

El jugador ya fue noticia el año pasado, pues fue llamado por la selección española sub-21, pero nunca llegó a jugar, dejando plantada a 'La Roja' supuestamente por no recibir la llamada para la absoluta. Finalmente, Rudi García sí que confió en él para ir al Mundial con Bélgica, aunque prácticamente no tuvo minutos.

Fernández-Pardo ha aplicado una estrategia similar este verano para salir del Lille: o consigue su objetivo o no juega. El belga se negó a participar en el último amistoso preparatorio de su ya exequipo y no ha entrado en la convocatoria de las dos primeras jornadas de Ligue 1.

Uno de los clubes más interesados en él ha sido el Atlético de Madrid: según 'L'Équipe', los colchoneros ofrecieron 35 millones de euros, una oferta muy lejos de las pretensiones del Lille, que pedía alrededor de 70 según 'Foot Mercato'. Mateu Alemany decidió retirarse de la operación al considerar la cifra demasiado elevada.

Finalmente, Fernández-Pardo será nuevo jugador del Newcastle por una cantidad no revelada en el comunicado oficial del club inglés, aunque se habla de entre 60 y 65 millones de euros. La duración del contrato tampoco ha sido publicada.

El delantero ha dado sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Newcastle: "Estoy muy, muy contento de estar aquí y muy orgulloso de pertenecer a un club tan grande. Hablé con el entrenador principal y me demostró lo mucho que quería que estuviera aquí. En cuanto a mi progresión profesional, tenía todo el sentido del mundo venir, así que no lo dudé ni un segundo.”

“Conozco el club, conozco el estadio, sé que hay un ambiente fantástico. He seguido al equipo. Lo que he visto es un equipo muy ambicioso, que quiere atacar, ir al ataque, presionar a los rivales y darles caña, y eso es algo en lo que yo también quiero participar.”

“Todavía soy joven, todavía tengo hambre de éxito, y por eso estoy aquí. Quiero seguir progresando con el Newcastle. Tengo muchas ganas de empezar esta maravillosa aventura.”

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Fernández-Pardo ha conseguido forzar su traspaso y podrá jugar en la Premier League, aunque esto le deja sin poder disputar Champions, algo que podría haber hecho si se hubiese concretado su fichaje por el Atlético de Madrid.